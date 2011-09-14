46 هزار روستایی گمیشان تحت پوشش خدمات بهورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کم عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بهورزان، از بهورزان به عنوان سربازان خط مقدم بهداشت کشور نام برد و از تلاشهای آنها در رابطه با مراقبت در زمان بارداری مادران، واکسیناسیون کودکان، بهداشتی کردن سرویسهای بهداشتی در سطح روستاها و سایر خدمات در روستاها تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه گزارشی از فعالیتها و اقدامات شبکه بهداشت شهرستان از بدو انتزاع از شهرستان ترکمن ارائه کرد.



محمد جواد نظری مهر نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تواناییهای نیروهای ارزشمند بهداشت کشور در خدمت رسانی به مردم و ارتقای سطح بهداشت کشور، گفت: پیگیری مستمر مسئولان بهداشت استان در کاهش و رفع مشکلات مربوط به بهداشت استان قابل توجه بوده است.



وی افزود: در سطح شهرستان گمیشان نیز تلاشهای خوبی در جهت ارتقای سطح بهداشت و درمان مردم انجام گرفته است.