به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش ظهور تکنولوژیک ارتباطی، تاریخ و توسعه با محورهایی، استفاده از بهینه از ارتباطات اجتماعی، موافقان و مخالفان ابزارهای ارتباطی در موزد فعالیتهای گفتگوی دینی، توسعه چارچوبهای دینی و مقررات اخلاقی برای حفظ جامعه از سوء استفاده ابزارهای شبکه های اجتماعی، برخی از موضوعات این همایش را عنوان شده اند.

شرکت کنندگان در این همایش موضوعاتی چون چالشهای اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی برای هدف گفتگوی سازنده، چگونگی آماده کردن افرادی شایسته از نظر دینی برای استفاده از شبکه های اجتماعی در رنسانس توسعه اجتماعی، ضرورت وجود اخلاق برای عدم اهانت به مقدسات و ادیان از چشم انداز دینی را به بحث و بررسی می گذارند.

مرکز بین المللی گفتگوی بین ادیان دوحه به عنوان برگزار کننده این همایش در نتیجه توصیه پنجمین همایش بین المللی دوحه در سال 2007 تأسیس شد. مهمترین نقش این مرکز توسعه فرهنگ گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش دیگران است. طی 9 سال گذشته 9 همایش گفتگوی ادیان در دوحه برگزار شده است.

