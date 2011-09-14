به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ترافیک تاکسیرانی افزود: درخواست افزایش کرایه‌ها در شورای شهر کرمانشاه به تصویب رسیده و هم اکنون برای بررسی و تائید نهایی به فرمانداری ارسال شده است.

سامیر ادامه داد: در این مصوبه قیمت‌های کرایه تا 15 تا 20 درصد در مقایسه با قیمت‌های فعلی افزایش دارد و در صورت تائید فرمانداری از اوایل مهرماه در کرمانشاه ابلاغ و اعمال خواهند شد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و آگاهی بیشتر مردم، قیمت‌های جدید به صورت برچسب در شیشه تاکسی‌ها نصب می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک سازمان تاکسیرانی کرمانشاه تاکید کرد: تا قبل از ابلاغ رسمی قیمت‌های جدید، دریافت هرگونه کرایه اضافی از مسافران غیرقانونی است و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد و کرایه حمل مسافر تاکسی‌ها در کرمانشاه بدون تغییر یا افزایش فعلا" همان قیمت مصوب سال 89 است.

با آغار قانون هدفمندی‌یارانه‌ها تاکسی‌های کرمانشاه به صورت خودسرانه یک‌بار قیمت‌ها را افزایش دادند که با مصوبه بهمن‌ماه سال گذشته میانگین 25درصد افزایش کرایه تاکسی در کرمانشاه داشتیم که هیچگاه به درستی رعایت نشد و تجربه 10 سال اخیر نشان داده هرگاه قیمت جدیدی از سوی شورای شهر یا تاکسیرانی اعلام می‌شود به علت عدم گرد بودن اعداد و داشتن قیمت‌های 25 تومان و 15 تومان و مواردی از این دست قیمت‌ها به جای 15 تا 20 درصد بیش از 30 تا حتی 50 درصد افزایش می‌یابد و تا چندماه بار روانی و درگیری‌های سنتی راننده تاکسی و مسافر حکمفرما می‌شود و از طرفی تاکسی‌ها و مسیری‌ها از جابجایی مسافران عادی و بدون پسوند کرایه خودداری می‌کنند.

در کلانشهر یک‌میلیون نفری کرمانشاه براساس آمار بیش از 9 هزار تاکسی به جابجایی مسافران اشتغال دارند که روزانه ده‌ها هزار جابجایی شهروندان با استفاده از تاکسی انجام می‌شود.