  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

کردی خبر داد:

سمینار مالیات بر ارزش افزوده در بروجرد برگزار می شود

سمینار مالیات بر ارزش افزوده در بروجرد برگزار می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت لپکو گفت: سمینار یک روزه "امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده" در بروجرد برگزار می شود.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت تعاونی لپکو با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره یک و اداره کل امور مالیاتی استان لرستان اقدام به برگزاری سمینار یکروزه "امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده" کرده است.

وی افزود: مخاطبین این همایش اساتید، دانشجویان، تشکلهای اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و توزیعی، حسابداران و حسابرسان دستگاههای اقتصادی است.

مدیر عامل شرکت لپکو تصریح کرد: ارتقاء سطح دانش و آگاهی از امور مالیاتی، بالا بردن فرهنگ مالیات و بررسی مشکلات موجود مالیاتی بر سر راه بنگاههای اقتصادی از اهداف برگزاری این همایش است.

کردی در ادامه گفت: در پایان این سمینار به تمامی شرکت کنندگان در مراسم گواهینامه رسمی آموزش امور مالیاتی اعطا خواهد شد.

وی یادآور شد: این سمینار در روز پنجشنبه هفته جاری در محل کانون شاهد شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1408104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها