شاگردان بنا در جدالی نابرابر سوم شدند/ مبارزه با چهار کشتی گیر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که روزهای 21 تا 23 شهریورماه و با حضور بیش از 100 کشور در شهر استانبول ترکیه برگزار شد با دو مدال طلای امید نوروزی و سعید عبدولی فرنگی کاران اوزان 60 و 66 کیلوگرم، یک مدال برنز بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم، کسب سه سهمیه المپیک لندن و 30 امتیاز با پنج پله صعود نسبت به دوره گذشته رقابت‌ها به مقام سوم جهان رسید و بهترین نتیجه مدالی تاریخ در این مسابقات بدست آمد.

این نتایج در حالی رقم خورد که محسن حاجی‌پور و قاسم رضایی با قرعه رژیم اشغالگر قدس برخورد کردند و عملا از دور رقابت‌ها کنار رفتند و حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم در دور دوم رقابت‌ها با ناداوری مقابل "نظمی آولوجا" ترکیه‌ای شکست خورد و سپس با اذعان خود این کشتی گیر ترکیه‌ای وی با شکست مصلحتی مقابل حریف لهستانی باعث حذف کشتی گیر کشورمان شد. فرشاد علیزاده نیز در وزن 74 کیلوگرم نهم شد و نتوانست سهمیه المپیک را بدست آورد.

در رده بندی تیمی این رقابت‌ها نیز تیم روسیه تنها با یک مدال طلا و 41 امتیاز قهرمان شد، ترکیه‌ای‌ها با کسب یک مدال طلا و 35 امتیاز دوم شدند، تیم ایران با 2 مدال طلا و 30 امتیاز سوم شد و تیمهای بلاروس، قزاقستان و بلغارستان به ترتیب با 25، 23 و 21 امتیاز چهارم تا ششم شدند. به این ترتیب تیم ایران نسبت به دور گذشته این رقابت‌ها در مسکو که با کسب دو مدال طلا به مقام هشتم رسیده بود، پنج پله صعود کرد. ضمن اینکه تیم کشورمان بیشترین تعداد مدال طلا را بدست آورد و بشیر باباجان‌زاده اولین مدال تاریخ سنگین وزن کشتی فرنگی ایران را در رقابت‌های جهانی بدست آورد.

- رده بندی انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است: (نفرات اول تا پنجم اوزان هفتگانه سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب کرده‌اند)

55 کیلوگرم: 1- روشن بایرام‌اف (آذربایجان)، 2- البک تاژیف (بلاروس)، 3- بخان مانکیف (روسیه) و لی شو جین (چین)، 5- یون وون چول (کره‌شمالی) و پیتر مودوس (مجارستان)، 7- چوی گیو جین (کره‌جنوبی)، 8- کوهی هاسگاوا (ژاپن)، 9- رومن آمویان (ارمنستان) و 10- ووگار رگیموف (اوکراین)

60 کیلوگرم: 1- امید نوروزی (ایران)، 2- آلمات کبیسبایف (قزاقستان)، 3- زائور کورماگومداف (روسیه) و ایوو آنگلوف (بلغارستان)، 5- جانگ جی هیون (کره جنوبی) و لوئیز لیندو(ونزوئلا)، 7- حسن علی‌یف (آذربایجان)، 8- واهان جوهریان (ارمنستان)، 9- تونیمیر سوکول (کرواسی) و 10- مانوئل لوپز(مکزیک)

66 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی (ایران)، 2- منوچهر تسخادایا (گرجستان)، 3- کیم هیون وو (کره جنوبی) و پدرو ایساک مولنس (کوبا)، 5- فرانک استابلر(آلمان) و جاستین لستر (آمریکا)، 7- تاماش لورینچ (مجارستان)، 8- کاناتبک بگالیف(قرقیزستان)، 9- یوجی اوکاموتو (ژاپن) و 10- ژنگ پان (چین)

74 کیلوگرم: 1- رومن ولاسوف (روسیه)، 2- سلجوق جبی (ترکیه)، 3- نون زوگاج (کرواسی) و آرسن جلفالکیان (ارمنستان)، 5- روبرت روزنگرن (سوئد) و آسخات دیلموخامتوف (قزاقستان)، 7- یوری کوهار (اسلوونی)، 8- پیتر باشی(مجارستان)، 9- فرشاد علیزاده (ایران) و 10- یونل پوشکاش(رومانی)

84 کیلوگرم: 1- علیم سلیم‌اف (بلاروس)، 2- دامیان یانیکوفسکی (لهستان)، 3- نظمی آولوجا (ترکیه) و رامی هیتانیمی (فنلاند) 5- آلن خوگائف (روسیه) و سامان طهماسبی (آذربایجان)، 7- نناد زوگاج (کرواسی)، 8- آندره مینگوتزی (ایتالیا)، 9- لی سه ئول(کره جنوبی) و 10- ماریان میهالیک (اسلواکی)

96 کیلوگرم: 1- الیس گوری (بلغارستان)، 2- جیمی لیدبرگ (سوئد)، 3- جنک ایلدم (ترکیه) و رستم توتروف (روسیه)، 5- تسیمافی دزینیچنکا (بلاروس) و محمد ابراهیم عبدالفتاح (مصر)، 7- آرتور الکسانیان (ارمنستان)، 8- میرکو انگلیچ (آلمان)، 9- الین الکسوچ(رومانی) و 10- شالوا گادابادزه (آذربایجان)

120 کیلوگرم: 1- رضا کایالپ (ترکیه)، 2- میاین لوپز (کوبا)، 3- بشیر باباجان‌زاده (ایران) و نورماخان تینالیف (قزاقستان) 5- لوکاژ باناک (لهستان) و میهالی دیک باردوس (مجارستان)، 7- زنوفون کوتسیومباس (یونان)، 8- ایوان ایوانوف (بلغارستان)، 9- یوری پاتریکف (ارمنستان) و 10- الکساندر آنوچین (روسیه)

رده بندی تیمی :

1- روسیه 41 امتیاز

2- ترکیه 35 امتیاز

3- ایران 30 امتیاز

4- بلاروس 25 امتیاز

5- قزاقستان 23 امتیاز

6- بلغارستان 21 امتیاز

7- آذربایجان 21 امتیاز

8- کره جنوبی 20 امتیاز

9- ارمنستان 19 امتیاز

10- مجارستان 19 امتیاز

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 25 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.