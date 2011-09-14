هفت دستگاه خودرو در گرگان دچار سانحه رانندگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گرگان، این خودروها به دلایلی مانند خواب آلودگی، سرعت بالا، عدم رعایت مسائل ایمنی و ناتوانی در کنترل خودرو دچار حادثه شده که منجر به اعزام نیروهای عملیاتی این سازمان به محل حادثه شدند.

این حوادث خسارات جانی دربر نداشت ولی خسارات مالی قابل توجهی به مالکان خودرو وارد آمد.

همچنین یک دستگاه خودروی سواری پیکان به هنگام پر کردن مخزن سوخت LPG طعمه آتش شد که با رسیدن سریع وبه موقع تیم اطفای حریق سازمان آتش نشانی، حریق مهار و اطفاء شد.

این حادثه در اثر پرکردن مخزن گازمایع خودرو در حیاط سرپوشیده منزل و نزدیک بودن به آبگرمکن گازی رخ داده که به دلیل انباشته شدن گاز در محل و به محض روشن شدن آبگرمکن انفجار رخ داده و باعث آتش سوزی می شود.