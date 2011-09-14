220 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی اختصاصی به اردبیل تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خلخال نامشخص بودن محل هزینه اعتبارات را از دلایل تاخیر در تخصیص اعتبارات فرهنگی در استان اردبیل دانست و اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته برای کارهای فرهنگی در دور سوم سفر هیئت دولت به اردبیل در طول سال در اختیار این استان قرار می گیرد.

وی از تشکیل کارگروههای تخصصی فرهنگ و هنر در مراکز استانها برای بررسی مصوبات خبر داد و عنوان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده در این سفرها برای پنج سال آینده بوده و با در نظر گرفتن 40 درصد اعتبارات در بخش عمران جهش مناسبی در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری در کشور اتفاق می افتاد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد و احداث مجتمع های فرهنگی و خانه های فرهنگی دیجیتال برای شهرستانهای استان اردبیل را از جمله مهمترین کارهای سفر چهارم هئیت دولت به این استان عنوان کرد.

حسینی همچنین از احداث تالار مرکزی با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال در استان خبر داد و افزود: کلیات این طرح در جلسه هئیت دولت مصوب خواهد شد.

وی گفت: یکی از برکات سفرهای استانی شناخت مشکلات شهرستانها و گشایش گره های کور مناطق مختلف کشور است.