به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود یکصد و سومین سال کشف طلای سیاه در پایتخت صنعت نفت ایران، طرح توسعه قدیمی‌ترین میدان نفتی خاورمیانه به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

این درحالی است که در یکصد و دو سال گذشته، بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون بشکه طلای سیاه از سازند آسماری میدان نفتی مسجدسلیمان برداشت شده است که مطابق با مطالعات اکتشافی انجام گرفته در شرکت ملی نفت ایران، امکان استخراج در مجموع پنج میلیارد بشکه نفت از میدان مسجدسلیمان وجود دارد.

برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان برای حفاری و تعمیر 17 حلقه چاه جدید برنامه‌ریزی شده است؛ ضمن آنکه ساخت یک واحد جدید بهره‌برداری، کارخانه نمک‌زدایی (فرآورش نفت نمکی) و خطوط لوله جریانی چاهها از دیگر محورهای میدان نفتی مسجدسلیمان به شمار می‌رود.

مطابق با طرح جامع توسعه (MDP) این میدان، تولید روزانه 25 هزار بشکه از این مخزن برای مدت چهار سال ثابت خواهد ماند و البته مطالعات دیگری نشان می‌دهد که تولید طلای سیاه برای حدود دو دهه به طور تثبیت‌شده، ادامه پیدا می‌کند.

تولید از قدیمی‌ترین میدان نفتی خاورمیانه در فاز دوم با 30 هزار بشکه افزایش به بیش از 55 هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام گرفته، ظرفیت تولید روزانه تا سقف 80 هزار بشکه نفت خام در میدان مسجدسلیمان وجود دارد.

مطالعات زمین‌شناسی شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که تاکنون حدود 18 درصد از نفت درجای مخزن مسجدسلیمان برداشت شده است که با تکمیل طرح توسعه، ضریب بازیافت در یکی از قدیمی‌ترین مخازن نفتی جهان به حدود 20 درصد افزایش می‌یابد.

نفت تولیدی میدان مسجدسلیمان دارای درجه ای پی آی 38 بوده که پس از فرآورش در واحد بهره‌برداری، به واحد بهره‌برداری نفت سفید و از آنجا به اهواز منتقل می‌شود.

پیش از این قرارداد، طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان به ارزش تقریبی 200 میلیون دلار به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده است.

میدان نفتی مسجدسلیمان، نخستین و قدیمی‌ترین میدان نفتی در خاورمیانه در شهرستان مسجدسلیمان و در استان خوزستان واقع شده که در سال 1287 خورشیدی توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد.

تولید نفت از مسجدسلیمان به 28 هزار بشکه رسید

به گزارش مهر، هرمز قلاوند، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از افزایش تولید نفت میدان مسجدسلیمان به حدود 28 هزار بشکه در روز خبر داد و گفت: طرح توسعه مسجدسلیمان به عنوان قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران با هدف استخراج روزانه 25 هزار بشکه نفت از یال شمالی سازند آسماری این میدان اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، افزود: در اجرای این طرح 15 حلقه چاه توسعه‌ای شامل 12 حلقه چاه افقی و سه حلقه چاه عمودی حفاری شد که با نصب تلمبه‌های درون‌چاهی در این چاه‌ها تولید نفت از میدان مسجدسلیمان از سه هزار به حدود 28 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

به گفته وی نفت استخراج شده پس از فرآورش در واحد بهره‌برداری و نمک‌زدایی تازه ساخته شده مسجد سلیمان به واحد بهره‌برداری نفت سفید و از آنجا به واحد بهره‌برداری شماره 2 اهواز برای انتقال به مبادی مصرف ارسال می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در یک قرن گذشته حدود 20 درصد نفت میدان مسجدسلیمان استحصال شده است، تاکید کرد: طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان و به کارگیری تلمبه‌های درون‌چاهی به عنوان یکی از روش‌های بازیافت ثانویه از مخازن، تجربه جدیدی است که می‌تواند برای توسعه و احیای دیگر میدان‌های قدیمی که در حال افت فشار مخزن و کاهش تولید هستند، موثر باشد.