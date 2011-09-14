فرهنگیان کرج با محدودیت امکانات رفاهی مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب ظهر چهارشنبه در همایش یک روزه مدیران مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج به مناسبت بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: آموزش و پرورش در خط مقدم جنگ نرم دشمنان و بعنوان خط شکن این جنگ وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارند که باید با هوشیاری در مقابل آنان بایستند.



وی افزود: هوشیاری و دقت نظر مسئولان در کنار مشارکت اولیاء و مربیان از جمله ابزارهای مهمی است که می تواند موجب پیروزی ما در این جنگ نابرابر باشد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از جمله برنامه های فرمانداری ایجاد نشاط اجتماعی در میان تمامی اقشار جامعه است، خاطر نشان کرد: ایجاد نشاط اجتماعی در میان تمامی اقشار جامعه از جمله برنامه های مهمی است که در راس برنامه های فرمانداری شهرستان قرار دارد.

وی یادآور شد: ایجاد نشاط اجتماعی به معنای برگزاری کنسرت های برزگ موسیقی و اجرای نمایش های متنوع نیست بلکه ایجاد محیطی امن همراه با ارائه خدمات مورد نیاز به مردم است که می تواند بسترهای لازم برای ایجاد نشاط اجتماعی را در تمامی ابعاد زندگی برای مردم فراهم کند.

ایران نژاد تاکید کرد: در حال حاضر قشر فرهنگی شهرستان با محدودیتهای فضای رفاهی و تفریحی مواجه اند که امید می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته این معضل نیز برطرف شود.

وی گفت: در شرایط فعلی اصلی ترین و بهترین افرادی که می توانند جامعه را به سوی سعادت و سلامت رهنمون شوند قشر فهیم فرهنگیان هستند به همین دلیل است که در دین مبین اسلام نیز همواره از شغل معلمی به عنوان شغل انبیاء یاد شده است.

فرماندار شهرستان کرج ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای صورت گرفته در این ناحیه، تصریح کرد: علی رغم پراکندگی و مشکلات ناحیه سه آموزش و پرورش کرج مدیران این ناحیه به خوبی عمل کرده اند که جای تقدیر دارد.





