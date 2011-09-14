پاره کردن قرارداد صلح با اسرائیل خواسته مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "راینیشن پست" با اشاره به تیرگی روابط بین رژیم صهیونیستی با متحدان منطقه ای خود ، ترکیه و مصر در تحلیلی نوشت : در هفته های اخیر وضعیت اسرائیل در منطقه بسیار وخیم شده است. رژیم اشغالگر قدس به دنبال راهی برای بیرون آمدن از انزوای سیاسی می گردد.

نویسنده در ادامه به سفر چند روزه "رجب طیب اردوغان"، نخست وزیر ترکیه به برخی از کشورهای منطقه و دیدار وی از مصر اشاره کرد و نوشت : اردوغان با دیدارهای خود از مصر، تونس و لیبی می خواهد نفوذ آنکارا در منطقه را تقویت کند. بعد از انقلابهای عربی منطقه دچار تحولات و دگرگونی هایی شده است به گونه ای که کسی که نفوذ بیشتری در آن داشته باشد آینده را در دست دارد.

"راینیشن پست" در ادامه نوشت : این طور به نظر می رسد که اسرائیل عزادار ویژه و زیان دیده این تحولات است.در هفته های گذشته شراکت اسرائیل با متحد راهبردی اش در منطقه یعنی ترکیه از بین رفت و مناسبات بین قاهره و تل آویو نیز مختل شده است. اگر شرایط به همین منوال پیش رود اسرائیل آخرین شریک محبوب خود در منطقه(مصر) را از دست خواهد داد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: انقلابهای عربی نه تنها دیکتاتورهای منطقه را ساقط کرده است، بلکه همراه با آن درپوشی روی دیگ در حال جوشش خشم مردم منطقه علیه اسرائیل قرار داده است. خشم از اسرائیل عمیقا در منطقه ریشه دوانده است . بسیاری از ملتهای جهان عرب، اسرائیل را به عنوان دشمن خونی تمام عربها و مسلمانان قلمداد می کنند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر را شوک بزرگی برای تل آویو ارزیابی کرد و نوشت : حالا "نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی می داند که مصر دیگر دژ مستحکم تامین امنیت اسرائیل که تحت حکومت مبارک بود، نیست.

حمله به سفارت اسرائیل در قاهره همچنین نشان داد که شورای نظامی حاکم بر مصر ظاهرا نه می خواهد و نه می تواند بر خشم ملت در برابر اسرائیل نظارت کند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه طرفین در مصر و اسرائیل برای رفع تنشها تلاش می کنند، نوشت : البته حرفهای بی اساس و پوچ سیاسی مبنی بر ادامه همکاری و بازگشت قریب الوقوع سفیر رژیم صهیونیستی به قاهره نمی تواند وسعت و شدت این اختلافات را بپوشاند.

در این مطلب آمده است : بسیاری از مصریها خواهان قطع ارتباط و همکاری با اسرائیل هستند. آنها می خواهند قرارداد صلح بسته شده بین طرفین در سال 1979 را پاره پاره کنند. آنها در اختلافات بین اسرائیل و فلسطین در جبهه فلسطینیان قرار دارند.

راینیشن پست در ادامه نوشت : اسرائیل پس از سقوط مبارک در مصر انتظار بدتر شدن روابط خود با این کشور را داشت، اما امیدوار بود که صلح بین این دو پایدار بماند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : صلح بین اسرائیل و مصر یک صلح بین حکومتها بود و نه بین انسانها و مردم دو رژیم.