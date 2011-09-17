مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که طرح انتظام خانواده در دو فاز مطالعاتی و عملیاتی دنبال می شود گفت: تسهیل در تشکیل خانواده، تحکیم و تعالی خانواده، ایمن سازی و مصونیت خانواده وترمیم خانواده های آسیب ازسیاستهای راهبردی این طرح است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: تدوین اطلس خانواده به عنوان یک نقشه فرهنگی از وضعیت خانواده بخشی از فاز مطالعاتی این طرح است.

مجتهد زاده "پیوست خانواده "را یکی دیگر ابزارهای رصد و هدایت کلان جایگاه خانواده در نظام فرهنگی کشور دانست و گفت: پیوست خانواده سندی مشتمل بر مطالعات کارشناسی است و به بررسی تمام پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خانواده های ایرانی می پردازد که این بررسیها متناسب با مقتضیات زمان و شرایط جامعه است.

مشاور رئیس جمهور هدف اصلی پیوست خانواده را اجرای تمام قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده در جهت آسان سازی تشکیل خانواده عنوان کرد و گفت:هدف دیگر این سند پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.



