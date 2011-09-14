گیلان در بخش فوق تخصص رشته های پزشکی رتبه نخست کشور را دارد

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: نیروهای نخبه در رشته های مختلف پزشکی در گیلان فعالیت دارند به گونه ای که هم اکنون این استان دارای پزشکان ماهر بومی و غیربومی است.



وی همچنین با اشاره به وضعیت سلامت و شاخصهای بهداشتی در استان اظهارداشت: استان گیلان به لحاظ بهداشتی از شاخص های خوبی برخوردار است و از حیث مرگ و میر مادران و نوزادان از نرم جهانی و کشوری پائین تر است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وضعیت بخشهای " آی سی یو" در گیلان رشد 200 درصدی را نشان می دهد، بر لزوم ارتقای وضعیت امکانات وتجهیزات پزشکی در استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه گیلان برای توسعه طرح گردشگری سلامت دارای موقعیت خوبی است، گفت: گرد شگری سلامت نوعی از گردشگری است که با هدف حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.

تامینی افزود: گـردشگری سلامت شامل زیرمجموعه های متنوعی مانند گردشگری درمانی طبیعی، مـراقبت و نقاهت، درمان های غیرمتعارف، درمانهـای پزشکی، جراحی، کلینیکی، تشخیصی، جراحی، بیمارستانی، طب سنتی، طب سوزنی، انرژی درمانی، یوگا، مدیتیشن و گـردشگری پیشگیرانه است.

نماینده مردم رشت در ادامه با اشاره به تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی این شهرستان یادآورشد: برخی از روستاها با مشکل کمبود آب مواجه هستند که باید مسئولان به این مهم توجه ویژه داشته باشند.