به گرزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: علیرغم اختصاص زمین برای انتقال جمعه بازار زنجان از این محل، بدون تغییری به حال خود رها شده و هیچ اقدامی مبنی بر ساماندهی محل انجام نشده است.
وی ادامه داد: مسائل امنیت و بهداشت، از جمله نگرانیهای مسئولان در رابطه با فعالیت جمعه بازار است که میتوان با مدیریت صحیح این معضل را به گونهای مناسب ساماندهی کرد.
رئوفی نژاد با بیان اینکه مسئولیت مدیریت جمعهبازارها بر عهده شهرداری است افزود: باید کانکس در محل جمعه بارازها تعبیه شده و همه ارگانهای مرتبط، نیروهای خود را روزهای جمعها در این محل مستقر کنند.
استاندار زنجان گفت: با ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالیت دستفروشان در جمعه بازارها میتوان شرایط را تحت کنترل قرار داد و این موضوع به نفع شهر میباشد.
رئوفی نژاد با تأکید بر اینکه جمعه بازار باید به محل جدید منتقل شود، افزود: شهر صاحب دارد و نباید کارها به حال خود رها شوند.
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