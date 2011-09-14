اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاءالدین خانی رئیس هیئت ورزش همگانی ساوجبلاغ درگذشت.

بهاءالدین خانی رئیس کوشا و فعال ورزش همگانی شهرستان ساوجبلاغ و دبیر زحمتکش پرورش اندام، بدنسازی و پاورلیفتینگ این شهرستان براثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

مرحوم بهاءالدین خانی درطول مدت فعالیتش نقش چشمگیری در رشد و شکوفایی ورزش شهرستان ساوجبلاغ به ویژه ورزشهای همگانی و پرورش اندام ایفا کرد.

اداره کل ورزش وجوانان استان البرز، ضایعه درگذشت بهاءالدین خانی رئیس پرتلاش هیئت همگانی را به جامعه ورزش ساوجبلاغ وخانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گوید واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر جمیل آرزومند است.

کشتی گیران نوین چرم البرز مقابل مازندران برنده شدند

دور برگشت لیگ کشتی دسته یک کشور(جام خلیج فارس) به میزبانی هیئت کشتی استان البرز در سالن ورزشی سید الشهداء شهرداری برگزار شد و نوین چرم البرز در مقابل مازندران برنده شد. در دور برگشت لیگ کشتی کشور، شاگردان بهروز یاری سرمربی تیم نوین چرم البرز مقابل تیم صنعت برق گلوگاه مازندران قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه6 بر 2 به نفع تیم نوین چرم البرز پایان یافت. تیم نوین چرم البرز هشتم مهرماه میزبان هیئت کشتی اراک خواهد بود. عابدین نژاد مسابقات کشتی آزاد کارگران را قضاوت می کند داور بین المللی کشتی استان البرز جهت قضاوت در مسابقات کشتی آزاد قهرمان کارگران کشور دعوت شد.

فریدون عابدین نژاد داور بین المللی استان البرز از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران جهت قضاوت مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور انتخاب شد.

این دوره از مسابقات از تاریخ 29 لغایت 30 شهریور ماه در استان تهران برگزار می شود.