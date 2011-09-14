پیشگیری و آگاه سازی سرفصل اصلی فعالیتهای نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در جمع کارکنان انتظامی استان با تاکید بر هوشیاری در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های احتمالی اظهار داشت: خدمت در نیروی انتظامی چون صرفا بخاطر جلب رضایتمندی مردم و برای حفظ و برقراری امنیت و آرامش در جهت رشد توسعه همه جانبه است کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است.

وی تلاوت قرآن، بر پا داشتن نماز و انجام فریضه امر بمعروف و نهی از منکر را در کاهش و پیشگیری از آسیب ها مهم دانست و گفت: پیشگیری، آگاهساز ی و تقویت آموزه های دینی سر فصل های اصلی موفقیت هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه با استفاده از قانون باید فرصت از مزاحمین و متخلفین گرفته شود، عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس عوامل پلیس راهور و فرماندهان انتظامی شهرستان ها با فعال سازی گشت های انتظامی خودرویی و موتوری نباید اجازه بدهند که عده ای معدود برای مردم ایجاد مزاحمت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه پلیس راهور باید تمامی مشکلات و نواقص در خصوص تابلوها، خط کشی خیابان ها و چهار راه ها را احصاء و جهت اجرا و اقدام به دستگاهها و سازمانهای متولی برون سازمانی منعکس کند، گفت: تمهیدات لازم نیز باید توسط پلیس راه و راهور و عوامل انتظامی برای ایجاد آرامش خاطر مسافران تابستانی اندیشیده شود و مکان های تفریحی نیز جهت حضور و حفظ آرامش مسافران، باید تحت پوشش قرار گیرند.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: مستکبرین تمام دنیا با تمام توان و بسیج امکانات سعی کردند ملت ایران را از پای دراورند، اما غافل از اینکه ملت ایران با پشتیبانی خداوند متعال همیشه و در همه حال ماندگار و شکست ناپذیر است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس افزود: همگی مدیون خون پاک آنها هستیم و باید در حفظ و استمرار راه آنان تلاش کنیم.

وی با تقدیر از زحمات کارکنان در برقراری نظم و امنیت گفت: تلاش همه رده ها در ایام ماه مبارک رمضان شایسته تقدیر است.