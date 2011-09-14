  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

سردار علیزاده مطرح کرد:

پیشگیری و آگاه سازی سرفصل اصلی فعالیتهای نیروی انتظامی است

پیشگیری و آگاه سازی سرفصل اصلی فعالیتهای نیروی انتظامی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: پیشگیری و آگاهسازی علاوه بر اینکه اتفاقات را به حداقل می رساند بلکه سرفصل اصلی موفقیت های نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در جمع کارکنان انتظامی استان با تاکید بر هوشیاری در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های احتمالی اظهار داشت: خدمت در نیروی انتظامی چون صرفا بخاطر جلب رضایتمندی مردم و برای حفظ و برقراری امنیت و آرامش در جهت رشد توسعه همه جانبه است کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است.

وی تلاوت قرآن، بر پا داشتن نماز و انجام فریضه امر بمعروف و نهی از منکر را در کاهش و پیشگیری از آسیب ها مهم دانست و گفت: پیشگیری، آگاهساز ی و تقویت آموزه های دینی سر فصل های اصلی موفقیت هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه با استفاده از قانون باید فرصت از مزاحمین و متخلفین گرفته شود، عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس عوامل پلیس راهور و فرماندهان انتظامی شهرستان ها با فعال سازی گشت های انتظامی خودرویی و موتوری نباید اجازه بدهند که عده ای معدود برای مردم ایجاد مزاحمت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه پلیس راهور باید تمامی مشکلات و نواقص در خصوص تابلوها، خط کشی خیابان ها و چهار راه ها را احصاء و جهت اجرا و اقدام به دستگاهها و سازمانهای متولی برون سازمانی منعکس کند، گفت: تمهیدات لازم نیز باید توسط پلیس راه و راهور و عوامل انتظامی برای ایجاد آرامش خاطر مسافران تابستانی اندیشیده شود و مکان های تفریحی نیز جهت حضور و حفظ آرامش مسافران، باید تحت پوشش قرار گیرند.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: مستکبرین تمام دنیا با تمام توان و بسیج امکانات سعی کردند ملت ایران را از پای دراورند، اما غافل از اینکه ملت ایران با پشتیبانی خداوند متعال همیشه و در همه حال ماندگار و شکست ناپذیر است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس افزود: همگی مدیون خون پاک آنها هستیم و باید در حفظ و استمرار راه آنان تلاش کنیم.

وی با تقدیر از زحمات کارکنان در برقراری نظم و امنیت گفت: تلاش همه رده ها در ایام ماه مبارک رمضان شایسته تقدیر است.

کد مطلب 1408158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها