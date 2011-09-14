شکایت مشایی وواکنش سعیدحدادیان/درخواست عجیب ریاست جمهوری ازصداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز چهارشنبه 23 شهریورماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

مشایی از 10 نفر شکایت کرده است

سیدعلی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره طرح شکایت ازحاج منصور ارضی به فارس گفت که "این شکایت یک ماه قبل و تقریبا چند روز پس از سخنرانی این مداح تقدیم دستگاه قضایی شده است".

وکیل مدافع مشایی ازطرح شکایت از 10 نفر به دلیل توهین و افترا به رئیس دفتر رئیس جمهور خبرداد و گفت: طی مدت اخیر اشخاص مختلفی علیه دولت سخن گفتند و خصوصا به موکل من اتهام زده و اهانت کردند اما قانونا نمی توانم قبل از صدور رای درباره پرونده‌ها، اسامی آنها را افشا کنم.

واکنش سعیدحدادیان به شکایت مشایی

سعید حدادیان از مداحان مشهور کشورمان در واکنش به خبر درخواست وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور از دادستان تهران برای تعقیب قضایی حاج منصور ارضی به خبرگزاری فارس با این مطلع که "المنصور مالمنصور و ما ادریک مالمنصور؟" گفت: منصور، منصور است به نصرت الهی و به همین دلیل تن جریان انحرافی از طنز سیاسی او چنان می‌لرزد که آن را با دستور عملیاتی برابر می‌داند، وای به روزی که حاج منصور حماسه‌سرایی کند.

لغو برنامه تلویزیونی درباره اختلاس 3هزار میلیاردی

جهان نوشت:طبق اطلاعیه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پورمحمدی، رئیس این سازمان قرار بوده اختلاس ۳هزار میلیارد تومان را در برنامه خبری22/30 دوشنبه شب گذشته تشریح کند و با نظر وی قرار شده بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این برنامه حضور یابد. در همین حال حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر عامل بانک صادرات در این برنامه به دلیل ممانعت از حضور بهمنی و اجازه نداشتن وی از دولت به کلی لغومی شود.

فردا روز تسخیر سفارت اسرائیل در اردن

مشرق نوشت: فعالان اردنی مخالف برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی به تبعیت از حادثه تصرف و بستن سفارت اسرائیل در قاهره با صدور فراخوانی، خواستار شرکت مردم این کشور در تظاهرات میلیونی پلمب سفارت اسرائیل در امان ، پایتخت اردن شدند.

فعالان اردنی زمان برگزاری این تظاهرات میلیونی را پنجشنبه آینده اعلام کرده و خواهان مشارکت پرشور مردم اردن در آن شدند.

درخواست عجیب ریاست جمهوری از صدا و سیما

همچنین مشرق نوشت: در حالی که از صبح امروز تمامی رسانه ها با انعکاس خبر دیدار شب گذشته محمود احمدی نژاد رییس جمهور بر روی جمله « وزارت اطلاعات امروز نقطه اطمینان رهبری و دلسوزان انقلاب است» مانور داده بودند، اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه ای فوری به معاونت سیاسی سیما خواستار جلوگیری از پخش این خبر و تصویر آن شده است.

تکذیب خبر تعیین شعار انتخاباتی اصلاح طلبان

حمید قزوینی عضو جبهه هماهنگی اصلاحات ضمن تکذیب خبر تعیین شعار انتخاباتی اصلاح طلبان به سایت خبری آتی نیوز گفت: این اخبار در واقع خواب‌هایی است که جریان اصولگرایی برای دیگران می‌بیند و با تعبیر این خواب‌ها در صدد آن است که نمدی برای خود درست کند . وی با نادیده گرفتن شرط و شروطهای خاتمی و سایر اصلاخ طلبان برای شرکت در انتخابات ادامه افزود : آقای خاتمی تا به حال حرفی نزده است که نشان دهنده تمایل ایشان به شرکت در انتخابات مجلس باشد.

تعیین تکلیف نخست وزیر ترکیه برای مردم مصر

سایت خبری نسیم به نقل از شبکه العربیه نوشت : رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی مصری "دریم" ، از مردم مصر خواست دولت و قانون اساسی خود را بر اساس تفکر سکولار پایه‌ریزی کنند. اردوغان در این گفتگو ضمن تاکید بر سکولار نبودن خود افزود: سکولاریسم، بی دینی نیست بلکه آزادی به تمام ادیان است و سکولار بودن دولت، مقامات را به سکولار بودن مجبور نمی‌کند.

این درحالی است که محمود غزلان سخنگوی جنبش اخوان المسلمین مصر در مصاحبه با العربیه درخواست نخست وزیر ترکیه از مصری ها برای تشکیل نظام حکومتی لائیک را دخالت در امور مصر دانست.

چرا در قبال بزرگ ترین "جنایت اقتصادی " هیچ کس استعفا نداد؟

سایت خبری آخرین نوشت : این روزها مردم در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون می‌خوانند و می‌شنوند و می‌بینند که مسئولان ارشد اقتصادی کشور به جای عذرخواهی و استعفا که حداقل خواسته افکار عمومی است، توپ را در زمین دیگری می‌اندازند. یکی می گوید ما خودمان اختلاس را کشف کردیم و باید از ما تشکر کنند و دیگری کشف آن را توسط دستگاه ‌خود می‌داند و حسابی دعوا بر سر دستگاه کشف کننده اختلاس جدید بالا گرفته است. بزرگترین خیانت اقتصادی ملی در ایران هیچ تلفاتی نداشت و مسئولان نه تنها استعفا ندادند که حتی از یک عذرخواهی معمولی هم از مردم دریغ کردند.

دستفروشی اعجوبه بسکتبال

قدس آنلاین نوشت:بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال ایران که زمانی به اعجوبه بسکتبال آسیا معروف بود این روزها وضع چندان خوبی ندارد.ایرج خدری ملی پوشی که پس از آسیب دیدگی در یک مسابقه دیگر نتوانست در میادین حاضر شود. اکنون برای تامین معاش به دستفروشی روی آورده است.

حجت الاسلام سعیدی:احمدی نژاد می توانست یک قهرمان در تاریخ ایران باشد

حجت الاسلام و المسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در گفتگو با مشرق به تشریح دیدار چندی پیش خود با رییس جمهور پرداخته و گفته است: بنده در این جلسه خصوصی به ایشان گفتم شما حامل ارزشها و آرمانهایی بودید و می توانستید آن آرمانها را حفظ کنید تا نامتان به صورت یک قهرمان در تاریخ ایران ثبت شود.

وی اضافه کرده است: البته به ایشان یاداور شدم که متاسفانه مسیر حرکت عوض شد و جریانی که به شما علاقه مند بودند، اکنون از برخی رفتارها و اقدامات شما گلایه مند هستند.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داده: به رییس جمهور یادآور شدم که با توجه به عنایت رهبر انقلاب، فرصت برای جبران گذشته تان هنوز باقیست.

سنگ پای قزوین در کاخ واکینگهام!

جهان نیوز نوشت : ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس که تا همین چند هفته پیش به کمک صدها هزار نیروی نظامی مشغول سرکوب معترضان انگلیسی بوده است، با اشاره به ادعای حمایت ایران از انقلابهای مردمی در دیگر نقاط جهان اسلام و همزمان سرکوبی اعتراضات مردم کشور خود، مقامات ایران را به دورویی متهم کرد . وزیر امور خارجه انگلیس، در ادامه حمایت های خود از جریان فتنه، خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. وی که در نشست نشریه "تایمز" برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله زندانیان فتنه ۸۸ شرکت کرده بود، همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است قطعنامه ای قوی علیه آنچه "نقض حقوق بشر" در ایران خوانده، صادر کند .