اجرای طرح توانبخشی سالمندان در مناطق روستایی

حسین نحوی نژِاد در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: این طرح در حال حاضر در 60 درصد مناطق روستایی استانهای مختلف کشور اجرایی می شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تصمیم داریم در 100 درصد مناطق روستایی این طرح را گسترش دهیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نیروهای داوطلب از بسیج و همچنین بهیاریها اجرای طرح توانبخشی سالمندان را در روستاها بر عهده دارند.

رئیس شورای ملی سالمندان گفت:‌آموزشهای خانواده، بهداشت روان و سلامت سالمندان و همچنین اجرای برنامه های توانبخشی از جمله اقداماتی است که توسط نیروهای داوطلب برای تسهیل امور سالمندان انجام می شود.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی در حرکت است افزود: باید برنامه ریزیهای درستی در جهت توجه و رسیدگی به امور سالمندان در کشور انجام شود در غیر اینصورت طی سالهای آینده با مشکل و بحران مواجه خواهیم شد.

وی در خصوص بیمه سالمندان نیز گفت: هم اکنون تنها 30 درصد سالمندان تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و از خدمات آن بهره مند می شوند به همین دلیل باید تلاش کنیم تا تمامی سالمندان بتوانند از تسهیلات بیمه تکمیلی برخوردار شوند.

