علیزاده شانس دستیابی به مدال برنز را پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که از روز دوشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، فرشاد علیزاده نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان به جدول شانس مجدد این رقابت‌ها راه پیدا کرد.

علیزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "راجبیر چیکارا" از هند در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم مقابل "یانگ ژیانگ چانگ" از چین در سه تایم با نتیجه صفر بر 2، یک بر صفر و یک بر صفر به پیروزی رسید.

کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل "رومن ولاسوف" از روسیه در دو تایم با نتایج مشابه صفر بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، علیزاده به جدول شانس مجدد رفت.

وی در گروه بازنده‌ها ابتدا باید با برنده مسابقه کشتی گیران سوئد و اسلواکی مسابقه دهد و در صورت پیروزی در این مسابقه دیدار رده بندی را با "زوگاج" از کرواسی برگزار خواهد کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون توسط امید نوروزی و سعید عبدولی در وزن 60 و 66 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان شده و بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم تیم کشورمان را صاحب مدال برنز کرده است. تیم ایران در پایان روز دوم رقابت‌ها با کسب 28 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.