38 پروژه گردشگری در منطفه تفریحی آبیدر سنندج اجرایی می شود

رضا احمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پروژه ها و طرح های در دست اجرا و منطقه گردشگری آبیدر سنندج اظهار داشت: ظرفیت تفرجی در آبیدر چند برابر بیشتر از موقعیت واقعی طرح های ارائه شده است و انتظار می رود با سرمایه گذاری هر چه بهتر طرح های متعددی در این منطقه طراحی و اجرا شوند.

وی با اشاره به ارزیابی گردشگری و توسعه طرح های عمرانی در اراضی آبیدر اعلام کرد: طراحی سایتهای مختص به فرهنگ باستانی و مذهبی این استان در پارک جنگلی آبیدر در دادن وجه شهری و حفظ طبیعت زیست محیطی آن و جذب توریست و سرمایه گذار اثر بخش است .

مشاور طرح جامع منطقه گردشگری آبیدر سنندج افزود: با فعالیتهای متمرکز و مستمر در افزایش خدمات گردشگری در آبیدر و موقعیت کوهستانی در آن نگاه متفاوت به غیر از طبیعی، گردشگری و فرهنگی بودن آن هویتی مناسب و در خور استان ارائه می دهد.

احمدنیا با بیان اینکه علاوه بر ظرفیتهای گردشگری در آبیدر لزوم بهره برداری از ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی نیز یک نیاز جدی است، بیان کرد: در آبیدر برای بیش از هزار و 332 نفر و در قالب اجرایی طرح های مختلف در حوزه گردشگری فرصت شغلی ایجاد می شود که در صورت سرمایه گذاری بیشتری امکان افزایش این فرصت های شغلی نیز وجود دارد.

وی در پایان ارائه پنچ طرح گسترده گردشگری در 11 روستای حومه آبیدر را از دیگر خدمات ارائه شده در طرح جامع گردشگری آبیدر دانست و گفت: اعتبارات لازم برای به ثمر رساندن طرح های توسعه گردشگری در آبیدر با اعتباری بیش از 16 میلیارد تومان خواهد بود.