عباس نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: از 22 هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان برخوار 17 هزار هکتار به کشت مخصوص بهاره و پاییزه و حدود پنج هزار هکتار آن به کشت آیش اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه از سه سال پیش تاکنون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آغاز به کار کرده است، افزود: اقدامات مطلوبی در زمینه کشاورزی شهرستان برخوار انجام شده و برنامه‌هایی نیز در همین راستا برای آینده در نظر گرفته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بخش برخوار اظهار داشت: از زمان آغاز طرح آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی کشور این بخش تاکنون توانسته یک‌هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار بدهد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های آتی مدیریت کشاورزی این بخش اجرای سه هزار هکتار دیگر آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده، گفت: با وجود این برنامه‌ها مهمترین چالش در این شهرستان کمبود آب برای توسعه کشاورزی منطقه است.

نقدی در ادامه افزود: در طرح آب و خاک شهرستان نیز حدود دو هزار هکتار در دست مطالعه قرار دارد و نزدیک به 50 کیلومتر نیز لوله‌گذاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه میزان شیر تولیدی در شهرستان برخوار 45 هزار تن است، تصریح کرد: این شهرستان از این فرصت برای ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی از جمله واحدهای لبنی بهره گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی برخوار با اشاره به اینکه با اشاره به مساعدت استاندار انتظار داریم مشکلات در زمینه آب و اراضی کشاورزی این منطقه برطرف شود، اضافه کرد: با وجود تمامی این مشکلات کشاورزی و صنایع تبدیلی این شهرستان در زمینه لبنیات در شرایط نسبتا مطلوبی به سر می‌برد.