اهداف اردوغان در جهان عرب / ترکیه، اسرائیل را رها نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین با اشاره به سفر رجب طیب اردوغان به مصر آورده است : رجب طیب اردوغان هر چند توانسته محبوب قلبهای اعراب شود، اما برخی در داخل ترکیه و خارج آن درباره نقش ترکیه در منطقه عربی که روزگاری تحت سلطه امپراطوری عثمانی بود، تردید دارند.

در این مطلب آمده است : اردوغان در سخنانی در اتحادیه عرب لفظی به کار برد که جگر عربها را سوزاند، وی گفت : گریه یک کودک فلسطینی در نوار غزه قلب مادران در آنکارا را به درد می آورد!

این پایگاه می افزاید: مشخص نیست که چگونه اردوغان خود را حامی احساسات عرب می داند، زیرا این موضوع با توجه به وضعیت سابق ترکیه مغایرت دارد، آنکارا همپیمان آمریکا و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپاست و خواستار جایگاه برتری جویانه درباره خاورمیانه است.

در این مطلب آمده است : الگوی ترکیه مدتهاست سبب تعریف و تمجید اعراب شده، اما با این حال هیچ کشور عربی الگوی این کشور را که معجونی از دموکراتیک لائیک و گروههای اسلامی و موفقیت اقتصادی است، پیاده نکرده است.

"نبیل عبدالفتاح" از مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام در این باره معتقد است : هدف از همه تحرکات ترکیه مطرح شدن به عنوان یک قدرت سیاسی در جهان عرب و گسترش نفوذ خود در نسل جدیدی از جوانان عرب است که خواستار تغییرات هستند.

"عادل سلیمان" تحلیلگر مصری هم بیان کرد: ترکیه با وجود لحن ضد اسرائیلی اش هرگز اسرائیل را رها نخواهد کرد به ویژه اینکه ترکیه عضو ناتو و همپیمان قوی غرب است.

ترکیه پس از آنکه احساس کرد تلاشهایش در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا ره به جایی نبرد و پس از جنگ سرد دیگر در ناتو اهمیت سابق را ندارد به دنبال یافتن دوستان جدیدی در خاورمیانه برآمد.

این پایگاه در ادامه می افزاید: هزاران مصری از اردوغان در هنگام ورود به فرودگاه قاهره استقبال گرمی به عمل آوردند و اخوان المسلمین نقش بارزی در ترتیب دادن این استقبال داشت.

پایگاه مذکور نوشت : لائیکهای ترکیه اقدامات اردوغان را به تمسخر گرفتند به طوری که "جنید ارجایوریک" گفت : بیچاره اعراب نمی دانند آن فردی که آنها را به دموکراسی توصیه می کند، فقط از آنها برای اهداف خود استفاده می کند و به محض تحقق اهداف، اعراب را دور می اندازد وی همانند سلطان عثمانی عمل می کند.

"اوکتای اقبال" نیز تاکید کرد: سیاست نخست وزیر ترکیه بی ثبات است، زیرا زمانی از معمر قذافی در لیبی حمایت می کرد و هم اکنون دشمن وی شده است، زمانی سوریه را برادر می نامید ولی اکنون با آمریکا علیه آنها همدست می شود.

"محمد یس" کارشناس امور سرمایه گذاری از مصر گفت : حاضر شدن اردوغان در اتحادیه عرب همانند دیدار معلم با دانش آموز تنبلی است که علاقه ای برای آموختن ندارد.