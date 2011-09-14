هیئت کبدی گلستان از پرمدال ترین هیئتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر چهارشنبه در نشست مجمع کبدی استان بیان داشت: هیئت کبدی استان توانسته با همدلی و همیاری و به دور از حاشیه فعالیت کند.

وی اظهار داشت: این هیئت توانست عناوین خوبی را برای این خطه در مسابقات کشوری، آسیایی و بین المللی و جهانی به ارمغان بیاورد.

مدیر کل تربیت بدنی استان از زحمات عرفانی در زمان تصدی ریاست هیئت استان تقدیر و تشکر کرده و از وی به عنوان فردی دلسوز و پر تلاش نام برد که توانسته اقدامات خوبی را در راستای رشد و ارتقای ورزش کبدی استان به عمل آورد.

پاشا از همه خواست که با عباسی رئیس جدید هیئت همکاری کنند و با همدلی و تعامل، انتقاد و پیشنهاد سازنده در راستای ارتقای هیئت استان قدم بردارند.

وی از عباسی خواست که با ایجاد فضای آرام و با بهره مندی از تمام توان موجود، استفاده از تجارب پیشکسوتان قهرمانان و اعضای مجمع بیش از پیش موجبات رشد این ورزش را فراهم کنند.