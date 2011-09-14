برلوسکنی در آستانه سقوط / دردسر بزرگ برای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی "کوریر اینترنشنال" در مطلبی با عنوان "برلوسکنی در آستانه خروج " نوشت : سیلویو برلوسکنی در حالی که به دلایل مختلف به ویژه وضعیت نابهنجار اقتصادی کشورش و همچنین رسوایی اخلاقی خود به شدت از سوی افکار عمومی تحت فشار است، تلاش می کند خود را بیگناه جلوه دهد؛ این در حالی است که مردم ایتالیا خواهان خروج فوری وی از دولت هستند.

در ادامه این مطلب آمده است : وضعیت سیاسی برلوسکنی از آنچه در زمان های قبل در مورد وی پیش بینی می شد، بسیار بدتر شده است و انتظار می رود این شخص نتواند بیش از این به اداره دولت در ایتالیا ادامه دهد. افزایش روزافزون فشار اقتصادی به مردم و نبود کار و رفاه اجتماعی نیز سبب شده است که اکثریت مردم خواهان استعفای برلوسکنی باشند.

به نوشته این روزنامه، نظرسنجی های اخیر در ایتالیا نشان می دهد که مردم این کشور خواهان "تغییرات سریع" در دولت ایتالیا هستند. در نظرسنجی های انجام شده، اکثریت افراد شرکت کننده، برلوسکنی را در مورد وضعیت اقتصادی بحران زده مسئول اصلی دانسته و در عین حال وی را برای مقابله با شرایط ایجاد شده "ضعیف" خوانده اند.

کوریر اینترنشنال فرانسه نوشت : بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا نیز ایتالیا و سیاستهای برلوسکنی را دردسری بزرگ برای اتحادیه اروپا خوانده و درخواست کرده اند دولت ایتالیا هرچه زودتر برای این امر چاره اندیشی کند. سیاستهایی همچون ریاضت اقتصادی تاکنون برای نجات ایتالیا مفید واقع نشده است. مدتی پیش دولت این کشور طرح ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش سریع کسری بودجه تصویب کرد، اما این طرح که یک بخش آن گرفتن مالیات بیشتر از طبقه مرفه بود، تاکنون دردی را از بحران اقتصادی در ایتالیا دوا نکرده است.

این روزنامه بین المللی نوشت : ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای اروپا است، اما از آنجایی که نقشی مهم در اتحادیه اروپا دارد، بحران مالی آن می تواند برای تمام کشورهای اروپایی ضررهای جبران ناپذیری بر جای گذارد.