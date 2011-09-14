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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

مؤتمر:

آموزشهای پژوهشی در اصفهان ساماندهی می‌شود

آموزشهای پژوهشی در اصفهان ساماندهی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر ارائه موضوعات پژوهشی به دانش‌آموزان اصفهانی از مهمترین اهداف متولیان این موضوع محسوب که به زودی آموزشهای پژوهشی در نظام آموزشی اصفهان ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مؤتمر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت ساماندهی موضوعات پژوهشی در سطح جامعه، اظهار داشت: اصفهان از استانهای نمونه در راستای عملیاتی شدن موضوعات پژوهشی محسوب می‌شود و در حال حاضر فعالیتها و برنامه‌های پژوهشی در اصفهان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی به اهمیت استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند در راستای ترویج این برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان باید به صورت تخصصی در این زمینه توانمند شوند و در حال حاضر آموزش و پرورش اصفهان از نیرو‌های متخصص در راستای این برنامه‌ها استفاده می‌کند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید دانش‌آموزان را در زمینه موضوعات پژوهشی تقویت کنند، تاکید کرد: آموزش و تقویت دانش‌آموزان در این زمینه از دوره ابتدایی ضرورت دارد و آموزش و پرورش اصفهان در راستای اقدامات لازم را در راستای اجرای این در مدارس ابتدایی انجام داده است.

وی تصریح کرد: اصفهان از وجود کارشناسان متخصص در این زمینه بهره‌مند است و این قشر از جامعه به صورت تخصصی و به منظور برطرف شدن نیاز‌های پژوهشی دانش‌آموزان تلاش می‌کنند.

مؤتمر با اشاره به یکی از مهمترین نیاز‌های موجود در جامعه، اضافه کرد: جامعه امروز به وجود پژوهشگران متخصص نیازمند است و دانش‌آموزان باید با متخصص شدن در این زمینه در راستای اجرای برنامه‌های تحقیقی و پژوهشی تلاش کنند.

کد مطلب 1408201

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