به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مؤتمر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت ساماندهی موضوعات پژوهشی در سطح جامعه، اظهار داشت: اصفهان از استانهای نمونه در راستای عملیاتی شدن موضوعات پژوهشی محسوب میشود و در حال حاضر فعالیتها و برنامههای پژوهشی در اصفهان به صورت جدی دنبال میشود.
وی به اهمیت استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند در راستای ترویج این برنامهها اشاره کرد و افزود: دانشآموزان باید به صورت تخصصی در این زمینه توانمند شوند و در حال حاضر آموزش و پرورش اصفهان از نیروهای متخصص در راستای این برنامهها استفاده میکند.
معاون پژوهش و برنامهریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید دانشآموزان را در زمینه موضوعات پژوهشی تقویت کنند، تاکید کرد: آموزش و تقویت دانشآموزان در این زمینه از دوره ابتدایی ضرورت دارد و آموزش و پرورش اصفهان در راستای اقدامات لازم را در راستای اجرای این در مدارس ابتدایی انجام داده است.
وی تصریح کرد: اصفهان از وجود کارشناسان متخصص در این زمینه بهرهمند است و این قشر از جامعه به صورت تخصصی و به منظور برطرف شدن نیازهای پژوهشی دانشآموزان تلاش میکنند.
مؤتمر با اشاره به یکی از مهمترین نیازهای موجود در جامعه، اضافه کرد: جامعه امروز به وجود پژوهشگران متخصص نیازمند است و دانشآموزان باید با متخصص شدن در این زمینه در راستای اجرای برنامههای تحقیقی و پژوهشی تلاش کنند.
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