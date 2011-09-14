به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مؤتمر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت ساماندهی موضوعات پژوهشی در سطح جامعه، اظهار داشت: اصفهان از استانهای نمونه در راستای عملیاتی شدن موضوعات پژوهشی محسوب می‌شود و در حال حاضر فعالیتها و برنامه‌های پژوهشی در اصفهان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی به اهمیت استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند در راستای ترویج این برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان باید به صورت تخصصی در این زمینه توانمند شوند و در حال حاضر آموزش و پرورش اصفهان از نیرو‌های متخصص در راستای این برنامه‌ها استفاده می‌کند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید دانش‌آموزان را در زمینه موضوعات پژوهشی تقویت کنند، تاکید کرد: آموزش و تقویت دانش‌آموزان در این زمینه از دوره ابتدایی ضرورت دارد و آموزش و پرورش اصفهان در راستای اقدامات لازم را در راستای اجرای این در مدارس ابتدایی انجام داده است.

وی تصریح کرد: اصفهان از وجود کارشناسان متخصص در این زمینه بهره‌مند است و این قشر از جامعه به صورت تخصصی و به منظور برطرف شدن نیاز‌های پژوهشی دانش‌آموزان تلاش می‌کنند.

مؤتمر با اشاره به یکی از مهمترین نیاز‌های موجود در جامعه، اضافه کرد: جامعه امروز به وجود پژوهشگران متخصص نیازمند است و دانش‌آموزان باید با متخصص شدن در این زمینه در راستای اجرای برنامه‌های تحقیقی و پژوهشی تلاش کنند.