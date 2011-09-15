به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یک بریک تیمش برابر فجرسپاسی شیراز ضمن بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه بازی را بد شروع کردیم و در 20 دقیقه اول چندین توپ را به حریف دادیم تا روی دروازه ما موقعیت ایجاد کند اما در نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم و به گل برتری رسیدیم.

وی با بیان اینکه به علت قد کوتاه بازیکنانش نگران اوت، کرنر و ضربات بلند ارسالی از سوی فجری‌ها در این بازی بوده است، خاطر نشان کرد: اگر فجری‌ها روی اوت به گل نمی رسیدند تا فردا صبح هم بازی ادامه داشت، نمی توانستند دروازه ما را باز کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن شهرری با ابراز تاسف از اینکه تیمش در سه دیدار گذشته در دقایق پایانی پیروزی را با تساوی عوض کرده است، اظهار داشت: این بسیار بد است که ما در دیدارهای حساس لیگ به ویژه در دیدارهای خانگی در دقایق آخر گل می خوریم و پیروزی را از دست می دهیم. اکثر این گل‌ها روی ارسال‌های بلند حریفان بوده است که باید این نقص را هرچه زودتر برطرف کنیم.

دایی در مورد اینکه ابتدا قهرمانی به عنوان داور دربی تهران انتخاب شده بود اما ناگهان قضاوت دیدار راه آهن - فجرسپاسی را برعهده گرفت، تاکید کرد: من راجع به این مسائل حرف نمی زنم اما به نظرم داوری خوب بود و این خود ما بودیم که نتوانستیم امتیازات لازم را بدست آوریم.

وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه در تبریز حرف‌هایم را در خصوص کمیته داوران و مسائل دیگر با کم لطفی به گونه‌‎ای دیگر انتشار دادند. من از شما (خبرنگاران) می خواهم مطالبی را که من و همکارانم بیان می کنیم را درست در اختیار مخاطبان قرار دهید.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن شهرری خاطر نشان کرد: در هفته آینده مسلما بازی سختی را در رشت مقابل داماش و هواداران این تیم پیش رو داریم اما برای ما فرقی نمی کند که مربی و بازیکن حریف چه کسی است، چراکه می خواهیم نتیجه بگیریم و روز به روز پیشرفت کنیم.

دایی با اشاره به اینکه بازیکنانش در مصاف با فجر از نظر بدنی کم نیاوردند اما تنها روی ضربات ایستگاهی و توپ‌های بلند نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشد، درباره اتفاقات پس از این بازی نیز تاکید کرد: ما تیم جوانی داریم و بزرگترهای تیم باید به نفرات جوان‌تر کمک کنند اما بعضی مواقع آنها نیز تمرکز خود را از دست می دهند و برخوردهای درستی نمی کنند.

وی همچنین در مورد دیدار روز جمعه تیم‌های پرسپولیس و استقلال گفت: نظر خاصی در مورد این بازی ندارم اما امیدوارم پرسپولیس برنده شود و با این پیروزی دل هواداران خود را شاد کند.

دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن شهرری و فجرسپاسی شیراز که عصر پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد، در نهایت به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.