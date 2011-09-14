به گزارش خبرنگار مهر، جواد پور‌حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره ایجاد تحولات اساسی و بنیادی در نظام آموزش و پرورش اظهار داشت: طی سالهای گذشته مدیریت نظام آموزشی کشور متحول شده و رسانه‌ها باید با اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه از نظام آموزشی کشور حمایت کنند.

وی به نقش رسانه‌ها در جامعه اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران همواره پشتیبان و حامی آموزش و پرورش بوده‌اند و با انعکاس اخبار ویژه در زمینه‌های مختلف اطلاعات شهروندان را نسبت به موضوعات مختلف افزایش می‌دهند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به مدیریت و ساماندهی فضا‌های آموزشی و مدیریت بهینه منابع طی چند سال گذشته، تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع و نیروی انسانی در اصفهان به صورت بی‌نظیر انجام می‌شود و این موضوع در سیستم آموزشی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی به یک‌نوبته شدن بسیاری از مدارس موجود در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بیش از 90 درصد از مدارس ابتدایی استان یک‌نوبته شده‌اند و در آینده‌ای نزدیک تمام مدارس ابتدایی اصفهان یک‌نوبته می‌شوند.

پور‌حسینی با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی موجود در کشور تاکید کرد: ساماندهی و تامین نیروی انسانی و فضا‌های آموزشی از مهمترین موضوعات در آموزش وپرورش است و مسئولان اصفهانی با برنامه‌ریزی مناسب این موضوع را پی‌گیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: ساماندهی نیروی انسانی از مهمترین دغدغه‌های مسئولان استان محسوب می‌شود و در حال حاضر فضا‌های آموزشی موجود در استان متحول شده‌اند.

وی با اشاره به یکی از مهمترین موضوعاتی که در آموزش و پرورش مطرح است، اضافه کرد: تامین نیروی انسانی و فضا‌های آموزشی از مهمترین موضوعات در این نظام است و در حال حاضر فضا‌های آموزشی موجود در اصفهان متحول شده‌اند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان به ضرورت اجرای برنامه‌های ویژه به منظور جذب نیرو‌های مورد نیاز در سیستم آموزشی کشور اشاره کرد و بیان داشت: آموزش و پرورش طی سالهای گذشته در راستای تامین نیروی انسانی اقدامات ویژه‌ای انجام داده و ساماندهی نیروی انسانی از دغدغه‌های مسئولان استان است.

وی گفت: فضا‌های آموزشی موجود در استان متحول شده‌اند و این موضوع به عنوان یکی از محو‌ر‌های اصلی در آموزش و پرورش اصفهان قرار دارد.