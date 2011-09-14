شمارش معکوس برای تصرف بنی ولید آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع آگاه اعلام کردند: انقلابیون لیبی مردم بنی ولید را به ترک این شهر پیش از آغاز حمله نظامی برای آزادی کامل آن از چنگال گردانهای معمر قذافی تشویق می کنند.

منابع وابسته به انقلابیون نیز بیان کردند: به ساکنان بنی ولید دو روز مهلت داده شده است که این شهر را ترک کنند و به مناطق امن بروند.

"ابومسلم عبده" از انقلابیون لیبی گفت : ما نمی خواهیم کسی را بکشیم و همانند دشمنان با آنها رفتار کنیم، ما تابع دستورات فرماندهان خود هستیم و با احتیاط کامل و بدون آزار رسانی به غیر نظامیان، حرکت می کنیم.

شایان ذکر است که بنی ولید، شهر ساحلی سرت و سبها از جمله مناطقی است که هنوز به تصرف انقلابیون لیبی در نیامده است و نیروهای قذافی به مقاومت خود ادامه می دهند.