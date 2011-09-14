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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان/

ترکیب تیم‌های سپاهان و السد اعلام شد/ نویدکیا روی نیمکت!

ترکیب تیم‌های سپاهان و السد اعلام شد/ نویدکیا روی نیمکت!

ترکیب تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و السد قطر برای دیدار امروز چهارشنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی اعلام شد که نیمکت نشینی نویدکیا موضوع جالب توجهی در ترکیب تیم زردپوش اصفهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، "لوکا بوناچیچ" سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با السد قطر محرم نویدکیا را در ترکیب اصلی تیمش قرار نداده که این مهمترین موضوع در ترکیب تیم سپاهان است.

براساس این گزارش، رحمان احمدی، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، مهدی نصیری، امید ابراهیمی، هاشم بیگ‌زاده، اکبر ایمانی، فابیو جانواریو، احمد جمشیدیان، عماد محمدرضا و سیدمهدی سیدصالحی بازیکنان اصلی تیم سپاهان در این بازی هستند.

همچنین حسن اشجاری، محرم نویدکیا، مهدی کریمیان، حسن جعفری، رضا محمدی، میلوراد یانوش و هادی تامینی از روی نیمکت زردپوشان اصفهانی را همراهی خواهند کرد.

محمد صغر، ندیر بالحاج، علی مسعد، نیانگ مامادو، قادر کیتا، خلفان ابراهیم، طلال بلوشی، عبدالله کانی، وسام ریزیک، طاهر زکریا و لی جونگ سو نیز بازیکنان السد در بازی با سپاهان هستند. 

کد مطلب 1408209

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