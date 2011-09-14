ارتباط باغداران با مشتریان افزایش یابد/ رقمهای جدید مغفول مانده

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی یکروزه "توانمندی ها و بررسی مسائل و مشکلات درختان هلو و شلیل و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز" افزود: افزایش ارتباط باغداران با مشتریان تولیدات خود آثار بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: لازم است به موازات این امر، استفاده از رقمهای جدید تولیدشده در خصوص گیاهان نیز مورد توجه قرار گیرد و به اهمیت این امر واقف باشیم.

یداللهی اظهار داشت: این رقمها به دنبال تلاشهای محققان عرضه می شود و باید از آنها در راستای ارتقای بهره وری استفاده شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

استفاده از برخی از رقمهای جدید مغفول مانده است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حال حاضر، استفاده از برخی از رقمهای جدید مغفول مانده که این امر نیازمند تغییر است و اهمیت فراوانی دارد.

یداللهی اضافه کرد: در راستای افزایش استفاده از رقمهای جدید، اقداماتی شده و وزارتخانه ذیربط و بخش خصوصی اقداماتی انجام داده که این امر نیازمند افزایش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: لازم است زمینه های لازم برای افزایش کیفیت تولیدات باغی از جمله هلو و شلیل قراهم شود زیرا این محصولات در برخی از موارد کیفیت بالایی ندارند.

همایش تخصصی یکروزه "توانمندی ها و بررسی مسائل و مشکلات درختان هلو و شلیل و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز" در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در کرج برگزار شد.