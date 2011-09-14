  1. استانها
  2. البرز
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

یداللهی تاکید کرد:

ارتباط باغداران با مشتریان افزایش یابد/ رقمهای جدید مغفول مانده

ارتباط باغداران با مشتریان افزایش یابد/ رقمهای جدید مغفول مانده

کرج - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: لازم است ارتباط باغداران با مشتریان تولیدات باغی افزایش یابد و این امر به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی یکروزه "توانمندی ها و بررسی مسائل و مشکلات درختان هلو و شلیل و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز" افزود: افزایش ارتباط باغداران با مشتریان تولیدات خود آثار بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: لازم است به موازات این امر، استفاده از رقمهای جدید تولیدشده در خصوص گیاهان نیز مورد توجه قرار گیرد و به اهمیت این امر واقف باشیم.

یداللهی اظهار داشت: این رقمها به دنبال تلاشهای محققان عرضه می شود و باید از آنها در راستای ارتقای بهره وری استفاده شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

استفاده از برخی از رقمهای جدید مغفول مانده است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حال حاضر، استفاده از برخی از رقمهای جدید مغفول مانده که این امر نیازمند تغییر است و اهمیت فراوانی دارد.

یداللهی اضافه کرد: در راستای افزایش استفاده از رقمهای جدید، اقداماتی شده و وزارتخانه ذیربط و بخش خصوصی اقداماتی انجام داده که این امر نیازمند افزایش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: لازم است زمینه های لازم برای افزایش کیفیت تولیدات باغی از جمله هلو و شلیل قراهم شود زیرا این محصولات در برخی از موارد کیفیت بالایی ندارند.

همایش تخصصی یکروزه "توانمندی ها و بررسی مسائل و مشکلات درختان هلو و شلیل و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در استان البرز" در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در کرج برگزار شد. 

کد مطلب 1408211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها