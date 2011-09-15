برای شکست مس سرچشمه شرایط خوبی داریم

مرتضی کاشی که هفته گذشته در جدال صبا و ملوان تنها گل تیمش مقابل ملوان بندر انزلی را به ثمر رساند، در گفتگو با مهر، عنوان داشت: فکر میکنم این لطف خدا و نظر ویژه عبدالله ویسی به من بود و با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش میکنم.
وی وضعیت تیم صبای قم را با کسب برتری مقابل ملوان مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: با توجه به روحیه بسیار خوب و آمادگی مطلوبی که بازیکنان دارند، از هر نظر برای شکست مس سرچشمه آمادهایم، زیرا فقط برای کسب سه امتیاز مقابل این تیم قرار میگیریم.
وی با اشاره به وضعیت فعلی تیم فوتبال صبای قم افزود: خوشبختانه ظرف روزهای گذشته تمرینات خوبی را برگزار کردهایم و بازیکنان ما از نظر بدنی و روحی در شرایط مطلوبی قرار دارند و برای کسب سه امتیاز دیدار حساس با مس در شرایط خوبی قرار داریم.
مدافع تیم فوتبال صبای قم که تیمش در حال حاضر در مکان سوم جدول ردهبندی قرار دارد، تصریح کرد: شناخت خوبی از تیم مس سرچشمه داریم و نکات لازم برای پیروزی در این دیدار را کادر فنی به بازیکنان گوشزد کردهاند، ضمن اینکه راه پیروزی در خانه حریف با انگیزه بالای بازیکنان و روحیه جنگندگی تمام نفراتی که در زمین مسابقه بازی میکنند کاملا هموار است.
وی با بیان اینکه صبای قم همواره مقابل تیمهای بزرگ بازیهای بسیار خوبی ارائه کرده است، تأکید کرد: بعد از نتایج خوبی که در چهار بازی آغازین لیگ یازدهم کسب کردهایم، بازیکنان صبای قم برای این دیدار انگیزههای زیادی دارند و تلاش میکنیم با کسب سه امتیاز این دیدار به صدر جدول برسیم.
کاشی اظهار داشت: در تمام روزهای این هفته با توجه به شناختی که از تیم فوتبال مس سرچشمه داشتیم، با نظارت کادر فنی تمرین کردهایم و امیدواریم در روز بازی با مس با استفاده از فرصتهای خوب گلزنی، روزی خاطرهانگیز را رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: در رقابتهای این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، به دنبال رسیدن به یکی از مکانهای بالای جدول ردهبندی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا تلاش میکنیم و امیدوارم با ارائه بازی خوب و کسب نتایج مطلوب در ادامه بازهای لیگ، به این مهم دست یابیم.
مدافع تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد: در بازی خانگی قبل مقابل ملوان بندر انزلی با توجه به شناخت خوبی که از این تیم داشتیم، توانستیم در طول زمانهای مسابقه با ارائه بازی منطقی، به نتیجه دلخواه دست یابیم و در بازی با مس سرچشمه نیز همین نتیجه را تکرار خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: در دیدار عصر جمعه نیز با وجود اینکه در کرمان به مصاف مس سرچشمه به میدان میرویم و حریف ما از شرایط میزبانی و حمایت تماشاگران خود برخوردار است اما تلاش میکنیم بازی منطقی ارائه کرده و با تمام توان به دنبال سه امتیاز باشیم.
گفتنی است: دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و مس سرچشمه از هفته هفتم مسابقات نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیجفارس، از ساعت 17 روز جمعه بیست و پنجم شهریور ماه در کرمان برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: گلزن تیم فوتبال صبای قم مقابل ملوان در هفته ششم گفت: با همان انگیزهای که در خارج از خانه خانه برای شکست تیمهای تراکتور سازی و راه آهن داشتیم، مقابل مس سرچشمه نیز به دنبال برد و کسب سه امتیاز هستیم.
مرتضی کاشی که هفته گذشته در جدال صبا و ملوان تنها گل تیمش مقابل ملوان بندر انزلی را به ثمر رساند، در گفتگو با مهر، عنوان داشت: فکر میکنم این لطف خدا و نظر ویژه عبدالله ویسی به من بود و با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش میکنم.
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