حملات مجدد طالبان در نزدیکی سفارت آمریکا/ شش نظامی ناتو زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اعضای طالبان که روز گذشته سفارتخانه های خارجی در کابل را مورد هدف قرار داده بودند، امروز چهارشنبه حملات مجددی را در نزدیکی سفارت آمریکا انجام دادند.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که بر اثر این حملات 12 عامل انتحاری، چهار پلیس و سه غیرنظامی کشته و بیش از 21 فرد دیگر زخمی شدند که حال 12 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

نیروهای امنیتی با کمک بالگردها ساختمان نزدیک سفارت آمریکا را محاصره و تلاش کردند تا اوضاع را کنترل کنند و مانع حملات بیشتر طالبان شوند.

این در حالی است که "صدیق صدیقی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان پیشتر گفته بود عملیات علیه شبه نظامیان در شهر کابل امروز چهارشنبه پایان یافت و در نتیجه آن تمام اعضای طالبان کشته شدند.

"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه ای حملات انتحاری طالبان به سفارتخانه های خارجی در شهر کابل را محکوم کرد و گفت : دشمن هر اقدامی را برای تحت تاثیر قرار دادن پروسه واگذاری امنیت به دولت افغانستان انجام می دهد اما نمی تواند در این پروسه اختلال ایجاد کند بلکه باعث می شود تا نیروهای امنیتی هرچه سریعتر مسئولیت خود را برعهده بگیرند.

همچنین ایساف در بیانیه ای از از زخمی شدن شش نظامی ناتو بر اثر حملات روز گذشته طالبان در شهر کابل خبر داد.

خبر دیگر اینکه والی هلمند از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هشت فرد دیگر بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک ایست بازرسی در جنوب افغانستان و کشته شدن یک پلیس و یک غیرنظامی و زخمی شدن هشت فرد دیگر از جمله سه زن خبر داد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است، اما مقر طالبان در ولایت هلمند بوده و در ماههای اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی اعضای این گروه بودیم.