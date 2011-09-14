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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۱۸

احمدی‌نژاد:

وقت ساختن ایران هم‌اکنون فرا رسیده است/ جوانان خود را آماده کنند

وقت ساختن ایران هم‌اکنون فرا رسیده است/ جوانان خود را آماده کنند

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه همه باید برای ساختن ایران قیام کنند، گفت: جوانان خودشان را برای ساختن ایران آماده کنند چون هم اکنون وقت ساختن فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، محمود احمدی نژاد عصر امروز در نخستین روز از سفر استانی خود به اردبیل در جمع  مردم نیر اظهار داشت: ساختن ایران بالاترین جهاد در راه خدا، عمل صالح و حرکت در صراط مستقیم الهی است.

وی افزود: امروز ایران یک جغرافیا و یک نژاد نیست بلکه یک فرهنگ و راه و پرچم برافراشته است و هر کس به اسلام، سعادت دنیا و آخرت و ارزش‌های انسانی و حتی به سرزمین ایران فکر می‌کند امروز برای ساختن ایران قیام کند چرا که ساخت ایران کمک به همه آرمان‌ها و اهداف است.
 
رئیس جمهور با بیان اینکه هر صدا، عامل، دست و کاری که مانع از ساختن ایران باشد آن دست و حنجره دشمن بوده و خائن به ملت ایران است، گفت: ایران آباد می‌تواند الگو باشد و ماموریت همه ما ساختن ایران است.
 
وی وحدت، همدلی، توکل به خدا و کار و تلاش را لوازم ساختن ایران دانست و ادامه داد: جوانان خودشان را برای ساختن ایران آماده کنند چون هم اکنون وقت ساختن فرا رسیده است.
 
رئیس جمهور در ادامه پیگیری مصوبات 3 سفر قبلی را از اهداف دور چهارم سفرهای استانی دانست و اظهار داشت: در این دور از سفرهای استانی به تمام شهرستان‌های استانهای مختلف سفر خواهیم کرد تا شاهد باشیم کدام یک از مصوبات اجرا شده و کدام اجرا نشده و اگر در گوشه و کنار کار ضروری بود که از قلم افتاده آن را دنبال می‌کنیم.
 
احمدی نژاد افزود: در دور اول از سفرهای استانی 47 مصوبه به شهرستان نیر اختصاص داده شده که 36 مصوبه اجرا، 4 مصوبه در دست اجرا و 7 مصوبه نیز بر زمین مانده است.
 
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه در دوره دوم از سفرهای استانی نیز 37 مصوبه برای این شهرستان تصویب شده که 20 مصوبه اجرایی، 9 مصوبه در حال اجرا و برای 8 مصوبه  کاری انجام نشده است، افزود: در دور سوم از سفرهای استانی نیز مصوبات شهرستان به همین ترتیب است و ما در جلسه هیئت دولت همه موارد را بررسی می‌کنیم.
 
وی در ادامه به برنامه دولت برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه های مهم ما ایجاد اشتغال است تا بیکاری را به کلی ریشه کن کنیم.
کد مطلب 1408232

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