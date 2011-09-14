به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، محمود احمدی نژاد عصر امروز در نخستین روز از سفر استانی خود به اردبیل در جمع مردم نیر اظهار داشت: ساختن ایران بالاترین جهاد در راه خدا، عمل صالح و حرکت در صراط مستقیم الهی است.

وی افزود: امروز ایران یک جغرافیا و یک نژاد نیست بلکه یک فرهنگ و راه و پرچم برافراشته است و هر کس به اسلام، سعادت دنیا و آخرت و ارزش‌های انسانی و حتی به سرزمین ایران فکر می‌کند امروز برای ساختن ایران قیام کند چرا که ساخت ایران کمک به همه آرمان‌ها و اهداف است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر صدا، عامل، دست و کاری که مانع از ساختن ایران باشد آن دست و حنجره دشمن بوده و خائن به ملت ایران است، گفت: ایران آباد می‌تواند الگو باشد و ماموریت همه ما ساختن ایران است.

وی وحدت، همدلی، توکل به خدا و کار و تلاش را لوازم ساختن ایران دانست و ادامه داد: جوانان خودشان را برای ساختن ایران آماده کنند چون هم اکنون وقت ساختن فرا رسیده است.

رئیس جمهور در ادامه پیگیری مصوبات 3 سفر قبلی را از اهداف دور چهارم سفرهای استانی دانست و اظهار داشت: در این دور از سفرهای استانی به تمام شهرستان‌های استانهای مختلف سفر خواهیم کرد تا شاهد باشیم کدام یک از مصوبات اجرا شده و کدام اجرا نشده و اگر در گوشه و کنار کار ضروری بود که از قلم افتاده آن را دنبال می‌کنیم.

احمدی نژاد افزود: در دور اول از سفرهای استانی 47 مصوبه به شهرستان نیر اختصاص داده شده که 36 مصوبه اجرا، 4 مصوبه در دست اجرا و 7 مصوبه نیز بر زمین مانده است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه در دوره دوم از سفرهای استانی نیز 37 مصوبه برای این شهرستان تصویب شده که 20 مصوبه اجرایی، 9 مصوبه در حال اجرا و برای 8 مصوبه کاری انجام نشده است، افزود: در دور سوم از سفرهای استانی نیز مصوبات شهرستان به همین ترتیب است و ما در جلسه هیئت دولت همه موارد را بررسی می‌کنیم.

وی در ادامه به برنامه دولت برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه های مهم ما ایجاد اشتغال است تا بیکاری را به کلی ریشه کن کنیم.