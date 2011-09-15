به گزارش خبرنگار مهر، حضور زنان در عرصه کار و فعالیتهای اجتماعی همیشه با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است اما این هفته یکی از خانم هایی که پیش از این در سمت معاون رئیس جمهور مسئولیت حفاظت از محیط زیست کشور را بر عهده داشت به جمع این منتقدان پیوسته است و گفته است: زنان ما باید به اصل خود برگردند. اما این که چگونه باید این اتفاق بیافتد واقعا نمی دانم. به نظر من به دو بخش خانواده و مدرسه باید توجه ویژه کرد اتفاقی که در طی این سالها به درستی نیافتاده است.

به گفته فاطمه واعظ جوادی، خداوند زنان را از سه مسئولیت بزرگ نان آوری خانواده، جهاد و قضاوت معاف کرده است. اما بعد از 33 سال که از انقلاب می گذرد با حضور زنان در بخش های مختلف جامعه شاهد ناهنجاری های بسیاری در خانواده ها هستیم.

زن ها همیشه نگران مسائل مالی هستند

گروهی از روانشناسان در آمریکا با انجام یک مطالعه آماری جدید دریافتند که 30 درصد از زنان بیشتر مواقع شب‌ها به دلیل نگرانی‌های مالی در رختخواب بیدار می‌مانند و به مسائل ‌مالی فکر می‌کنند درحالی که مردها معمولا در صورت بیدار ماندن در رختخواب به چیزی فکر نمی‌کنند.

این مطالعه برای اولین بار نشان داد که کارهای منزل هنوز اصلی‌ترین مسئولیت زنان شاغل محسوب می‌شود. همچنین در این بررسی معلوم شد زنان از بی‌برنامگی خیلی بیشتر از مردها آسیب می‌بینند. وقتی همه چیز برنامه‌ریزی شده است 50 درصد از زنان احساس آرامش و 40 درصد آنها احساس خوشحالی می‌کنند در حالی که این آمار در مردان به ترتیب 41 و 37 درصد است.

آمار دقیقی از زنان خیابانی در دسترس نیست

هیچکس آمار دقیقی از تعداد زنان خیابانی ندارد. این را امان الله قرایی مقدم آسیب شناس و استاد دانشگاه در هفته ای که گذشت اعلام کرد و درباره علل افزایش تعداد زنان خیابانی گفت: تورم، خانواده های نابه‌سامان، فقر و در نتیجه طلاق باعث می شود که زن تنها و بی یار بماند و برای تأمین نیاز های اقصادی خود به این سمت رو آورد.

بروز میگرن در زنان شایع‌تر از مردان است

این هفته مرکز تحقیقات گوش حلق بینی و سروگردن دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: سردردهای میگرنی در زنان بسیار شایع‌تر از مردان است.

علت بروز بیماری میگرن عبارت است از اختلال یا سردردی که معمولا تکرار می شود و با تغییرات موقتی قطر رگ‌های خونی در سر صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش تغییرات هورمونی، مصرف قرص های هورمونی جلوگیری از بارداری، داروهای ضد فشار خون، بلاک کننده‌های گیرنده H2 و گشاد کننده های عروقی، بی خوابی های شبانه، کار کردن بیش از حد و دیر خوابیدن در شب می‌تواند باعث بروز حملات شود.



افزایش 58 درصدی زنان سرپرست خانواده در 10سال گذشته

این هفته مجید ابهری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از افزایش 58 درصدی زنان سرپرست خانواده در 10سال گذشته خبر داد و گفت: پوشش حمایتی نامناسب از آنها باعث شده این زنان دچار افسردگی و اضطراب گشته و این حالت رفتاری در تربیت فرزندانشان اثر مستقیم بگذارد.

به گفته وی طی 10 سال گذشته 38 درصد به مردان سرپرست خانواده، 58 درصد به زنان سرپرست خانواده افزوده شده و علت این افزایش از نگاه آسیب های اجتماعی بالا رفتن نرخ طلاق است به طوری که 82 درصد از این زنان بیوه و متاهل هستند. یعنی یا همسران آنها خانه را ترک کرده و یا از آنها جدا شده اند.

این آسیب شناس با اشاره به این که 43 درصد زنان سرپرست خانواده باسواد و بقیه دارای سواد کم و بی سواد هستند گفت: متأسفانه عدم پوشش حمایتی و مناسب از آنها باعث شده این زنان دچار افسردگی و اضطراب شوند.

