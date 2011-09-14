نامه جلیلی به اشتون /اعلام آمادگی ایران برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران به "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که آسوشیتد پرس مدعی شد این نامه محرمانه در اختیار این رسانه قرار گرفته است، تهران آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات جدید هسته ای و همکاریهای مسالمت آمیز هسته ای اعلام کرده، اما در عین حال تاکید کرده است از حقوق مشروع هسته ای خود کوتاه نمی آید.

جلیلی در این نامه، گفتگوهای مسالمت آمیز را تنها راه حل موجود برای پایان دادن به اختلافها دانسته، اما در عین حال اقدامات غرب را برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران غیر قابل پذیرش خوانده است.

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با اشاره به تعهدات این کشور در قبال پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای بر لزوم تحقق خواسته های مشروع هسته ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و غنی سازی اورانیوم را با هدف تامین سوخت نیروگاه های برق دانسته است.

آسوشیتد پرس در ادامه این گزارش می نویسد: در این نامه هیچ اشاره ای به نوع همکاری ایران با گروه 1+5 نشده است، اما با درخواستهای قبلی تفاوت دارد و سخنگوی اشتون نیز از بررسی این نامه خبر داده است.

این رسانه غربی این نامه جلیلی را در پاسخ به نامه ماه ژوئن اشتون دانسته که در آن گروه 1+5 با تاکید بر لزوم از سرگیری مذاکرات از ایران خواسته بودند در این گفتگوها شرکت کند.

بر اساس این گزارش، درحالی که ایران بارها فعالیتهای هسته ای خود را صلح آمیز و مشروع دانسته است دیپلماتهای غربی از این نامه به عنوان بخشی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ارجاع مجدد موضوع هسته ای این کشور به شورای امنیت یاد کرده اند.