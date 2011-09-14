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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۳۱

رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری معلولان ایران برگزار شد

رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری معلولان ایران برگزار شد

مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری معلولان ایران چهارشنبه شب با شناخت نفرات برتر به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، وزنه برداران برتر معلول کشور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی که عصر امروز چهارشنبه در سالن وزنه برداری فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد، مشخص شدند.

- نتایج رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری معلولان به این شرح است:
48 کیلوگرم: محمد کریمی با رکورد 155 کیلوگرم
52 کیلوگرم: امید جعفری با رکورد 169 کیلوگرم
56 کیلوگرم: صمد عباسی با رکورد 171 کیلوگرم
60 کیلوگرم: نادر مرادی با رکورد 198 کیلوگرم
5/67 کیلوگرم: روح الله رستمی با رکورد 209 کیلوگرم
75 کیلوگرم: مجید فرزین با رکورد 228 کیلوگرم
5/82 کیلوگرم: سیدحامد صلحی‌پور با رکورد 223 کیلوگرم
90 کیلوگرم: علی صادق‌زاده با رکورد 223 کیلوگرم
100 کیلوگرم: محمد رضاییان با رکورد 220 کیلوگرم
100+ کیلوگرم: سیامند رحمان با رکورد 286 کیلوگرم

محمدرضا میرشفیعی، دبیر انجمن وزنه برداری معلولان به خبرنگار مهر گفت: برگزاری رقابت‌های انتخابی برای شناخت نفرات برتر کشور و نیز پشتوانه سازی برای تیم ملی است. ما برای رقابت‌های پارالمپیک 2012 لندن نیاز به هشت وزنه بردار اصلی و هشت وزنه بردار ذخیره داریم که با برگزاری این مسابقات به  خواسته خود دست پیدا کردیم.

کد مطلب 1408248

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