ورود خودروهای زرهی عربستان به یمن / فاجعه بحرین تکرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به مخالفان یمن اعلام کردند : ستونی از خودروهای زرهی و کمکهای نظامی عربستان برای کمک به نیروهای رژیم عبدالله صالح وارد خاک یمن شده اند.

این منابع افزودند: شاهدان عینی ستونی از خودروهای جدید نظامی را مشاهده کرده اند که بندر عدن را به سوی اردوگاه النصر در منطقه العریش ترک کرده اند.

منابع فوق تصریح کردند: کمکهای تسلیحاتی عربستان شامل خودروهای زرهی است که برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات وارد یمن می شود.



خاطر نشان می شود مردم مسلمان یمن در تظاهرات و اعتراضات مستمر خود در استانهای مختلف، دخالتهای عربستان و آمریکا در امور داخلی خود و مانع تراشی آنها در برابر انقلاب مردم را محکوم کرده اند. رژیم آل سعود بلافاصله با آغاز قیام مردم بحرین علیه آل خلیفه، هزاران نظامی با تجهیزات ویژه سرکوب را به این کشور اعزام کرد.