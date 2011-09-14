اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجابت در نشست اندیشه جوان در همدان با موضوع نقش جمهوری اسلامی در بیداری اسلامی اظهار داشت: تفاوت انقلاب اسلامی و نظام دینی ایران با دیگر نظامهای سیاسی دنیا این است که رکن اصلی کشور ما را ولایت فقیه تشکیل می دهد.

نجابت با تاکید بر اینکه هیچ حکومتی در دنیا وجود ندارد که عمق آن برگرفته از یک تفکر اسلامی شیعی باشد، افزود: از دیگر اصلی ترین ممیزه انقلاب اسلامی و وجه تمایز آن با دیگر حکومتهای دنیا حضور جدی مردم در عرصه های مختلف است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور در پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مسئله هسته ای و خاموش کردن توطئه بین المللی حوادث سال 88، پشتیبانی ملت را در عرصه های مختلف نشان می دهد.

مقدمه جهانی شدن انقلاب اسلامی فراهم شده است

نجابت با اشاره به اینکه مقدمه جهانی شدن انقلاب اسلامی فراهم شده است، یادآور شد: انقلاب اسلامی هم اکنون نه تنها در حوزه اعتقادات بلکه در حیطه اقتصادی، سیاست و فرهنگ در سطح بین الملل به عنوان مدل مطرح شده و رنگ و بوی قدرت جهانی ایران اسلامی به وضوح در کشورهای خاورمیانه مشاهد می شود.

وی با اشاره به تحولات کشورهای منطقه اضافه کرد: در حال حاضر میران در یک موقعیت بسیار حساس قرار دارد و بیداری اسلامی فرصتی طلایی است تا با مانوردهی فعالان اقتصادی و حضور دیپلمات و رسانه ها در معادلات سیاسی منطقه حضوری جدی و فعال داشته باشیم.

جریان انحرافی کاری از پیش نبرده و دوام نخواهد داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شکل گیری جریان انحرافی در حاشیه دولت اشاره کرد و افزود: مبانی و کارکرد این جریان کاملا مشخص است و قطعا کاری از پیش نبرده و دوام نیز نخواهد داشت.

وی همچنین به انتخابات مجلس اشاره و آن را حساس و مهم خواند و عنوان کرد: انتخابات مجلس نمود امنیت ملی کشور است و نباید با قرار دادن مسائل فرعی به جای اصل به چالش کشیده شود.

نجابت با اشاره به دسیسه دشمنان اسلامی در این زمینه عنوان کرد: بین الملل همواره در تفرقه افکنی مسئولان کشور و کارگزارن نظام سرمایه گذاری های فراوانی کرده و قطعا در صحنه انتخابات هم آرام نخواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمن شناسی در این برهه امری حساس است که ایجاد غفلت در حوزه سیاسی و چالشها و نزاع های جزئی، اختلافات و تفرقه افکنی بین مردم و همچنین احزاب کشور را به دنبال خواهد داشت.