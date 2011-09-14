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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

عرفی عنوان کرد:

دانش آموزان پیش دانشگاهی با ارائه تعهدنامه مجاز به ثبت نام در دانشگاهها هستند

دانش آموزان پیش دانشگاهی با ارائه تعهدنامه مجاز به ثبت نام در دانشگاهها هستند

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: فارغ التحصیلان مقطع پیش دانشگاهی که گواهی تحصیلی دریافت نکرده‌اند با ارائه تعهدنامه می‌توانند در دانشگاهها ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیرعرفی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه آموزش و پرورش استان اردبیل  که با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردبیل تشکیل یافته بود، اظهار داشت: سازمان سنجش با اخذ تعهد از دانش آموزانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند اجازه ثبت نام در دانشگاهها را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: این دسته از دانش آموزان تا 15 مهر ماه سال جاری فرصت دارند تا گواهی قبولی خود را به دانشگاهها ارائه دهند.

عرفی ارزشیابی شاخصهای آموزشی و پرورشی را از اهداف مهم مرکز سنجش وزارت اعلام کرد و افزود: با احیای معاونت پرورش در وزارت ارزشیابی این بخش نیز بر عهده مرکز سنجش است.

به گفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش این مرکز علاوه بر سنجش و ارزیابی آزمونهای ملی و نهایی بازخورد های مسائل مختلف و میزان تحقق ماموریتها را از سطح کشور دریافت می کند و در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می دهد.

مراکز برگزاری آزمون کنکور ساماندهی می شوند

وی از ساماندهی موسسه های برگزاری آزمونهای کنکور برای دانش آموزان برای نخستین بار خبر داد و اظهار داشت: برای این امر کارگروهی در ستاد وزارت آموزش و پرورش تشکیل یافته و تمامی موسسه ها بعد از تایید این کارگروه اجازه فعالیت خواهند داشت.

عرفی عنوان کرد: برای موسسه هایی که در راستای تحقق اهداف آموزشی حرکت کنند و شرایط برگزاری آزمون و کلاس را داشته باشند، مجوز فعالیت صادر می شود.

وی افزود: تا اول مهر ماه سال جاری این دستور عمل به تمامی مدارس آموزش پرورش استانها اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در حال حاضر آزمونهایی که در سطح مدارس و موسسه های آموزشی برگزار می شوند از استاندارد لازم برخوردار نیستند و با دادن امید کاذب به دانش آموزان باعث سر خوردگی آنها می شوند.

عرفی اضافه کرد: با اجرای این دستورالعمل در مدارس و آشنایی والدین، مهمترین دغدغه خانواده ها در این خصوص حل خواهد شد.

کد مطلب 1408257

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