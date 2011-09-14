دانش آموزان پیش دانشگاهی با ارائه تعهدنامه مجاز به ثبت نام در دانشگاهها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیرعرفی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه آموزش و پرورش استان اردبیل که با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردبیل تشکیل یافته بود، اظهار داشت: سازمان سنجش با اخذ تعهد از دانش آموزانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند اجازه ثبت نام در دانشگاهها را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: این دسته از دانش آموزان تا 15 مهر ماه سال جاری فرصت دارند تا گواهی قبولی خود را به دانشگاهها ارائه دهند.

عرفی ارزشیابی شاخصهای آموزشی و پرورشی را از اهداف مهم مرکز سنجش وزارت اعلام کرد و افزود: با احیای معاونت پرورش در وزارت ارزشیابی این بخش نیز بر عهده مرکز سنجش است.

به گفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش این مرکز علاوه بر سنجش و ارزیابی آزمونهای ملی و نهایی بازخورد های مسائل مختلف و میزان تحقق ماموریتها را از سطح کشور دریافت می کند و در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می دهد.

مراکز برگزاری آزمون کنکور ساماندهی می شوند

وی از ساماندهی موسسه های برگزاری آزمونهای کنکور برای دانش آموزان برای نخستین بار خبر داد و اظهار داشت: برای این امر کارگروهی در ستاد وزارت آموزش و پرورش تشکیل یافته و تمامی موسسه ها بعد از تایید این کارگروه اجازه فعالیت خواهند داشت.

عرفی عنوان کرد: برای موسسه هایی که در راستای تحقق اهداف آموزشی حرکت کنند و شرایط برگزاری آزمون و کلاس را داشته باشند، مجوز فعالیت صادر می شود.

وی افزود: تا اول مهر ماه سال جاری این دستور عمل به تمامی مدارس آموزش پرورش استانها اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در حال حاضر آزمونهایی که در سطح مدارس و موسسه های آموزشی برگزار می شوند از استاندارد لازم برخوردار نیستند و با دادن امید کاذب به دانش آموزان باعث سر خوردگی آنها می شوند.

عرفی اضافه کرد: با اجرای این دستورالعمل در مدارس و آشنایی والدین، مهمترین دغدغه خانواده ها در این خصوص حل خواهد شد.