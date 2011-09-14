محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: به منظور تأمین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

سرهنگ شریفی محدودیتهای جاده ای استان تهران در روزهای پایانی هفته را به شرح ذیل اعلام کرد:

تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 24 شهریور ماه تا ساعت 24 روز جمعه 25 شهریور ماه سال جاری از محورهای کرج - چالوس ، هراز - فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

تردد انواع تریلر و کامیون از محورهای کرج - چالوس و هراز کماکان ممنوع است.

تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه 25 شهریور ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 15 الی 24 شب همین روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

تردد تمام کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه 24 شهریورماه و ساعت شش الی 24 روز جمعه مورخ 25 شهریور ماه سال جاری از محور هراز ممنوع است.

تردد تمام تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش الی 24 روز جمعه مورخ 25 شهریور ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.