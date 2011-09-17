دکتر کسری اصفهانی عضو هیئت علمی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری درباره این موضوع که نگاه اسلام به مقولات و تحولات موجود در زیست فناوری (بیوتکنولوژی) چگونه است به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید تعریفی از بیوتکنولوژی ارائه شود، بیوتکنولوژی یعنی استفاده از موجودات زنده و فرآورده‌های آن برای زندگی بهتر بشر.

وی افزود: براساس این علم تغییراتی در موجودات زنده ایجاد می‌شود تا نیازهای انسان بهتر برآورده و زندگی بهتر و راحت تری داشته باشند.

اصفهانی با اشاره به اینکه کشورهایی چون ایران در زمینه بیوتکنولوژی حرفهایی برای گفتن دارند تصریح کرد: ایران در زمینه بیوتکنولوژی در کشاورزی خوب کار کرده و توانسته گیاهان مقاوم به خشکی و سرما و عوامل تولید کند. همچنین توانسته ایم تشخیص بیماریهای ژنتیک را راحت تر انجام دهیم.

عضو هیئت علمی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در ادامه با اشاره به اینکه موضوع زیست فناوری از منظر دینی موضوعی مهم است گفت: علمای شیعه در مورد مباحث بیوتکنولوژی و زیست فناوری بسیار باز و با روی گشاده برخورد می‌کنند و یار و یاریگر دانشمندان این عرصه‌ها بوده و هستند.

وی افزود: بیوتکنولوژیستها از ابتدا سعی کرده‌اند در تعامل با نهادهای دینی باشند. بیشتر افراد در این حوزه متعهد و مایل هستند کارهای انجام شده مبتنی بر شرع اسلام باشد.

اصفهانی تصریح کرد: بیوتکنولوژی از آنجا که به تغییرات در موجودات زنده می‌پردازد دارای حساسیتهای خاص خود در دین است. برای نمونه مواجهه کاتولیکها با این تحولات به هیچ عنوان با روی گشاده نبوده است. این در حالی است که اسلام با روی گشاده به تحولات در حوزه بیوتکنولوژی می‌نگرد.

اصفهانی تأکید کرد: برای نمونه همراهی علمای دینی با محققان بویژه در مباحث سلولهای بنیادی باعث پیشرفت شگرف ایران در این زمینه شده است. به طوریکه ایران جزو کشورهای برتر در این حوزه است.