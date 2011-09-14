قائم شهر رتبه نخست تربیت بدنی دانشگاه آزاد منطقه سه شد

کوروش علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد قائم شهر توانست در سال تحصیلی 90-89 در حوزه تربیت بدنی به واسطه میزبانی مسابقات، اماکن ملکی ورزشی، حضور در مسابقات منطقه ای، میزبانی اردوهای تدارکاتی، رعایت نظم و آئین نامه های مسابقات منطقه ای به کسب امتیاز 769 در منطقه سه و مقام اول در بین واحد های منطقه سه نائل آید.

وی عمده دلایل این برتری را برخورداری از بهترین امکانات و تجهیزات سخت افزاری پیشرفته و استعدادهای بالقوه دانشجویان و شناسایی بهینه استعدادها اعلام کرد.

رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر با قدردانی از مسئولان دانشگاه در خصوص حمایتهای بی دریغ جهت فراهم کردن شرایط شکوفایی هر چه بیشتر، ابراز امیدواری کرد که این رتبه و امتیاز پیامی باشد که تمام مسئولان دانشگاهی همچون گذشته تمام تلاش خود را به کار گیرند تا دانشجویان بیش از پیش به تربیت جسم توجه ویژه ای داشته باشند.