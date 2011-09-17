جزئیات فعالیت اولین مرکز مهارت خودروی ایران

داود ناصری امید در گفتگو با مهر از فعالیت مرکز تخصصی خودروی سازمان فنی و حرفه ای کشور که در قالب یک طرح مشترک بین ایران و کره جنوبی راه اندازی شده است خبر داد و گفت: این مرکز از مراکز تخصصی بی نظیر کشور در زمینه ارائه خدمات آموزشی و تخصصی خودرو است.

سرپرست مرکز تخصصی خودروی سازمان فنی و حرفه ای کشور، اظهار داشت: در قالب تفاهم نامه ای با کشور کره جنوبی، مرکز تخصصی خودرو از اسفندماه 89 فعالیت خود را آغاز کرده است.

ناصری امید با اشاره به اینکه هم اکنون کشور اقدامات خوبی را در زمینه رشد صنایع خودروسازی انجام داده است از برنامه ریزی برای استفاده از تجربیات کشور کره جنوبی در این زمینه ها خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این مرکز آموزشی کشور دارای 11 کارگاه فعال در زمینه های مختلف قدرت و سوخت رسانی، برق، الکترونیک، طراحی، هیدرولیک و پنوماتیک، تست و معاینه فنی، شاسی و انتقال قدرت، جوشکاری گاز و برق، صافکاری و شاسی کشی و نقاشی خودرو است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور، تاکید کرد: با توافقی که در زمینه ارائه خدمات آموزشی خودرو با کشور کره جنوبی داشته ایم زمینی به مساحت 10هزار متر مربع را با سرمایه گذاری مستقیم ایران به این کار اختصاص دادیم.

به گفته ناصری امید، این مرکز در حال حاضر یک مرکز بین المللی تلقی می شود که در آن مربیان آموزش دیده از کشور کره جنوبی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند. همچنین برگزاری دوره های بازآموزی برای مربیان فنی و حرفه ای نیز جزئی دیگر از برنامه ها قلمداد می شود.

سرپرست مرکز تخصصی خودروی سازمان فنی و حرفه ای کشور، تصریح کرد: در این مرکز داوطلبان آزاد نیز می توانند آموزش ببینند. برای سال جاری نیز مجوز راه اندازی 14رشته علمی و کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت ترمی و پودمانی اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این دورها ظرفیت پذیرش 150دانشجو پیش بینی شده است، گفت: از زمان فعالیت رسمی این مرکز تاکنون7 دوره آموزشی برگزار شد که در کنار آن چند دوره هم برای داوطلبان آزاد برگزار کردیم.

به گزارش مهر، اولین مرکز تخصصی مهارت و فناوری صنعت خودرو در ایران مصوبه دور اول سفر ریاست جمهوری در غرب استان تهران بوده است.