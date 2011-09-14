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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

ابراهیمی:

مردم شهرستان گلوگاه صاحب مجتمع فرهنگی هنری می شوند

مردم شهرستان گلوگاه صاحب مجتمع فرهنگی هنری می شوند

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: با مساعدت مدیران ارشد استانی، به زودی مردم شهرستان گلوگاه صاحب مجتمع فرهنگی هنری می شوند.

به گارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، مهم ترین مشکل در حوزه فرهنگ گلوگاه را مجتمع فرهنگی و هنری دانست.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک دستگاه فرهنگی در حوزه نرم افزاری فعالیت دارد و اجرای همراه با نظارت در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله وظایف دستگاه فرهنگی است.
 
ابراهیمی، خواستار احیای ارزشها و مهارت آموزی زندگی دینی و رصد مشکلات و نارساییهای فرهنگی در سطح شهرستان شد.
 
همچنین حجت الاسلام حسین رستمی شاهرودی امام جمعه گلوگاه به ابعاد مختلف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن اشاره کرد و خواستار برنامه ریزی دقیق در مقابله با ناهنجاریهای مختلف فرهنگی شد.
 
وی سیاست گذاری مدون همراه با برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را مهمترین اهداف شورای فرهنگ عمومی در پیشبرد برنامه های این شورا برشمرد.
 
سمیع الله مظفری فرماندار گلوگاه نیز بزرگترین مشکل را در بحث بیکاری شهرستان دانست و گفت: باید با تمام توان به مقابله با بیکاری پرداخت.
کد مطلب 1408287

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