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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۴

رستم علی:

روابط عمومیها از روشهای نوین در انعکاس اخبار استفاده کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران از روابط عمومیهای ادارات استان خواست تا از روشهای نوین در انعکاس اخبار استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران روابط عمومی فرمانداریهای استان با اشاره به اینکه روند فعالیت سایتهای فرمانداریها رو به رشد بوده است، تصریح کرد: باید سایتها طوری به روز شود که آخرین وضعیت شهرستان را لحظه به لحظه انعکاس دهد.

وی با بیان این نکته که امروزه سلیقه مخاطبان تغییر کرده و رسانه های گوناگونی در اختیار آنها بوده، افزود: روابط عمومیها در انعکاس اخبار از روشهای نوین استفاده کنند.
 
رستم علی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت مردم برای اطلاع رسانی و تبلیغ استفاده کرد، افزود: طرحهایی که مردم آن را یاری و باور کنند بهترین اثر را دارد.
 
رئیس شورای روابط عمومی مازندران با اشاره به اینکه مسئول روابط عمومی باید قوه تحلیل و ارائه نظر داشته باشد، گفت: روابط عمومیها  باید با بازدید مدام اخبار خبرگزاریها و رسانه ها بر آخرین اوضاع شهرستان، استان و کشور مسلط باشند.
 
وی خواستار حضور بیشتر مسئولان روابط عمومی فرمانداریها در میان مردم، صنوف، هنرمندان، نویسندگان، پایگاههای بسیج و مراسم و مناسک مذهبی شد و ابراز داشت: این حضور یک پیام و معنی روشن دارد و آن ایجاد ارتباط و تعامل با جامعه است.
 
رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران از مسئولان روابط عمومی فرمانداری خواست تا به موضوع خبر و خبرنویسی و ارسال به موقع آن به روابط عمومی استانداری اهتمام جدی تری داشته باشند.
کد مطلب 1408290

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