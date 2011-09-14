اردن در امور عراق دخالت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی الموسوی" به پایگاه خبری السومریه گفت : سفر "معروف البخیت" نخست وزیر اردن به منطقه کردستان عراق، دخالت در امور داخلی عراق به شمار می رود.



به گفته وی، دولت اردن در خصوص این سفر، با دولت عراق هماهنگی نکرده است.



وی با انتقاد شدید از این سفر غیر قانونی نخست وزیر اردن، آن را دخالت غیر قابل قبول توصیف کرد.



بر اساس گزارش، معروف البخیت نخست وزیر اردن روز یکشنبه گذشته در راس یک هیئت از وزیران کابینه خود بدون گرفتن اجازه از دولت مرکزی عراق و هماهنگی با آن، وارد اربیل در شمال این کشور شد و کنسولگری اردن را افتتاح کرد.



در جریان این سفر، نخست وزیر اردن بر تصمیم کشورش برای تقویت روابط با منطقه کردستان عراق تاکید کرد.



برهم صالح نخست وزیر منطقه کردستان عراق اعلام کرد این منطقه از تجارب اردن استفاده می کند.