به گزارش خبرنگار مهر، "خورخه فوساتی"، سرمربی تیم فوتبال السد قطر پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر سپاهان ایران گفت: ما در این مسابقه شروع بدی داشتیم. مردم قطر دلیل این عملکرد را می دانند زیرا ما در سه ماه گذشته تنها پنج جلسه تمرین را برگزار کرده‌ایم و زمان لازم را برای آماده سازی تیم نداشتیم.

وی با بیان اینکه تا دیدار برگشت فرصت کافی و لازم را برای بدست آوردن اعتمادبنفس و کسب نتیجه مطلوب خواهند داشت، اضافه کرد: البته اینهایی که می گویم شاید بهانه باشد ولی وضعیت زمین و شرایط موجود مناسب نبود اما بعد از 20 دقیقه توانستیم بر بازی کنترل پیدا کنیم، گرچه فرصت‌های خوبی را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر با تبریک به تیم سپاهان به خاطر این پیروزی و بازی خوبی که به نمایش گذاشت، اضافه کرد: می دانستم بازی سختی پیش رو داریم اما در نیمه دوم بهتر شدیم و وقتی سپاهان 10 نفره شد نتوانستیم از موقعیت‌های خود برای رسیدن به گل استفاده کنیم و متاسفانه بازی را باختیم.

وی با بیان اینکه هنوز بازی سپاهان - السد به پایان نرسیده است، ادامه داد: ما به صعود امیدواریم زیرا بازی برگشت در قطر برگزار می شود. ما تنها یک نیمه را باخته‌ایم و این یک نیمه تیم صعودکننده را مشخص نمی کند. می دانم سپاهان حریف قدرتمندی است اما تمام تلاش‌مان این است مقابل این تیم در قطر به پیروزی برسیم و راهی مرحله بعد شویم.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر در مورد اینکه تیمش در نیمه اول خوش شانس بود و در نیمه دوم بدشانس، تاکید کرد: من می دانم شانس را نمی شود پیدا کرد و باید منتظر بود به سراغ ما بیاید اما در نیمه اول خوش شانس نبودیم بلکه دروازه بان‌مان عملکرد خوبی داشت و در نیمه هم دوم اگر توپی که مهاجم ما زد به بازیکن سپاهان برخورد نمی کرد شاید به گل می رسیدیم.

وی با بیان اینکه بازی را بر اساس عملکرد تیمش نگاه می کند نه خوش شانسی افزود: شاید به نظر شما بازیکنان خارجی ما در این دیدار عملکرد خوبی نداشتند اما فراموش نکنید ما تنها پنج جلسه تمرین کرده بودیم و این اولین بازی رسمی ما در فصل جاری بود. قطعا در بازی برگشت بازیکنان السد به صددرصد آمادگی می رسند و با قدرت بیشتر به میدان می رویم. آن زمان شما متوجه توان بازیکنان ما خواهید شد.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر در پایان در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که "آیا به خاطر این باخت اخراج می شود؟"، با خنده گفت: باید این مسئله را از رئیس باشگاه بپرسید. شاید شما شوخی می کنید! من همیشه همین گونه تیم خود راهدایت می کنم و امروز به خاطر موضوع خاصی عصبانی نبودم.