به گزارش خبرنگار مهر، "لوکا بوناچیچ"، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از پیروزی تیمش مقابل السد قطر گفت: ابتدا باید از تماشاگران به خاطر حمایت‌شان و بازیکنانم که با تمام وجود بازی کردند تشکر کنم در عین حال باید تاکید کنم این بازی دو بخش متفاوت داشت.

وی اضافه کرد: در بخش اول زمانی که 11 نفره بودیم بازی دست ما بود، گل برتری را به ثمر رساندیم و حتی می توانستیم بیشتر گل بزنیم اما در بخش دوم بعد از اخراج ایمانی هدف‌مان حفظ نتیجه بود که در نهایت به این هدف رسیدیم.

لوکا بوناچیچ ادامه داد: این بازی هنوز تمام نشده و ما تنها جنگ اول را برده‌ایم. یک بازی سخت دیگر در قطر داریم ولی تلاش می کنیم با موفقیت در آن دیدار به جمع چهار تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد اینکه چرا تعویض‌های بی هنگامی انجام داد؟، گفت: بعد از 10 نفره شدن تیم و خصوصا مصدومیتی که سید جلال حسینی در نیمه اول دچار آن شد نمی توانستیم ریسک کنیم و با تعویض‌های خود و فرستادن بازیکنان تازه نفس به میدان شرایط را تغییر دهیم اما در نهایت خوشحالم این اتفاقات به ضرر تیم ما نشد.

لوکا بوناچیچ با ابراز رضایت از نتیجه دیدار تیمش مقابل السد قطر گفت: از همین الان باید به فکر دیدار با داماش گیلان در هفته هفتم لیگ برتر و موفقیت در بازی برگشت مقابل السد قطر باشیم.

این مربی کروات در مورد صحبت سرمربی تیم السد که گفته بود در قطر تیمش نتیجه لازم را برای صعود به دست می آورد، خاطرنشان کرد: من به نظر ایشان احترام می گذارم. فوساتی مربی باتجربه‌ای است و شاید با این حرف می خواسته این موضوع را به تیمش القا کند که قدرت بردن سپاهان را دارند اما باید بگویم ما هم با هدف پیروزی به قطر می رویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان افزود: قطعا با نتیجه یک بر صفر نمی توان به فکر دفاع کردن در قطر بود ولی سعی می کنیم در آن بازی ضمن اجرای برنامه‌های هجومی عملکردی منطقی داشته باشیم تا بتوانیم شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهیم.

وی در پایان در خصوص فرصت سوزی مهاجمان تیمش گفت: من هم موافقم که مهاجمان سپاهان فرصت‌ها را به راحتی از دست می دهند. این مشکل اصلی تیم ماست اما امیدوارم آن را برطرف کنیم و با قدرت در مسابقات آینده به میدان برویم.