دورخیز "هاوش" گنبد برای دفاع از حثیت پایتخت والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال گنبد کاووس سال قبل با عنوان بازرگانی جواهری در لیگ برتر حضور داشت و امسال با عنوان هاوش به میدان می رود.

تغییرات صورت گرفته در اسپانسر و هیئت مدیره این تیم نشان می دهد که گنبد کاووس در لیگ جدید عزم خود را برای حضور در بین تیمهای برتر در کشور جزم کرده است.

جذب بازیکن های خارجی، برگزاری مسابقه دوستانه با تیم ملی ترکمنستان، جذب بازیکنان مطرح بومی و کشوری از جمله برنامه ریزیهای صورت گرفته برای لیگ جاری والیبال گنبد است.

تیم والیبال گنبد کاووس که در دو لیگ گذشته در عین شایستگی به دلیل برخی مشکلات نتوانسته به جایگاه ویژه اش دست یابد، امسال درصدد است تا به نوعی ناکامی های قبل را جبران کند و قدرت والیبال شهرستان را به رخ دیگران بکشد.

در این بین حمایت همه جانبه مسئولان، تماشاگران و اصحاب رسانه می تواند دست به دست هم دهند تا والیبال گنبد به اوج رسد.

والیبال در گنبدکاووس جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که در کنار اسب و اسبدوانی به عنوان یکی از مشخصه‌های گنبدکاووس و استان گلستان معرفی شده است.

والیبال گنبدکاووس ریشه در تاریخ والیبال ایران دارد و در طول سال‌های حیات خود حتی در بدترین وضعیت، زنگ خطری برای تیم‌های اسم و رسم‌دار کشور بوده و همه تیم‌ها از حضور در برابر تیم گنبدکاووس هراس داشته و دارند.

این شهر به رغم افت و خیزهای بسیار هیچ‌گاه جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌ها و پایتخت والیبال ایران از دست نداده است.

گنبدکاووس در طول تاریخ والیبال ایران همیشه یکی از تغذیه‌کنندگان اصلی تیم‌های ملی بوده و در ایران زمین کمتر کسی یافت می‌شود که نام و آوازه والیبال این شهر را نشنیده باشد.



سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد کاووس گفت: هیچ مشکلی برای حضور این تیم در لیگ جدید والیبال نداریم و تمام شرایط برای حضور قدرتمند این تیم مهیا شده است.



بای محمد دوجی افزود: دو بازیکن خارجی در راه پیوستن به این تیم در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور هستند.



وی همچنین از جذب یک مربی بدنساز خارجی نیز در تیم هاوش گنبد کاووس خبر داد.



سرمربی تیم والیبال هاوش عنوان کرد: مدیرعامل و حامی جدید این تیم نهایت حمایت از این تیم را دارند و هر بازیکنی را که خواستیم جذب کرده است.



وی افزود: درنظر داریم تا قبل از آغاز لیگ برتر، چند بازی تدارکاتی نیز با تیم های باشگاهی تهران انجام دهیم که فعلا درحال مذاکره با این تیم ها هستیم.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی هاوش نیز گفت: احیای جایگاه گنبد در عرصه والیبال کشور از مهمترین برنامه های این باشگاه در لیگ جدید است.



مهدی محمدی افزود: استعدادهای خوبی در گنبد داریم و درصدد هستیم تا با ایجاد باشگاه فرهنگی و ورزشی به نیازهای تماشاگران خوب و فهیم منطقه پاسخ داده باشیم.



وی اظهار داشت: نگاه ما به آسیاست و با تماشگران خوبی که داریم نگاهمان این است که والیبال گنبد را در سطح کشور و آسیا بیشتر مطرح کنیم.



محمدی، تماشاچیان را سرمایه اصلی والیبال گنبد برشمرد و گفت: درتلاشیم تا گام بلندی برای والیبال گنبد داشته باشیم.



فرهاد قائمی، رحمان رئوفی، محمد موسوی عراقی و ادریس دانشور از جمله بازیکنانی هستند که امسال در تیم گنبد جمع شدد اند تا توان پایتخت والیبال ایران را به رخ کشند.