ثبت یک طلاق به ازای هر 6.5 ازدواج در کشور

محمد علی زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استراتژی سازمان بهزیستی در پیشگیری از آسیب ها، مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق است.

وی با اشاره اینکه به یکی برنامه های ما آموزش مهارت های زندگی به آحاد جامعه است، اظهار داشت: تاکنون 10 مهارت اصلی در قالب بسته های بومی، اسلامی و ایرانی تهیه شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته دو میلیون و 200 هزار نفر در گروه های هدف از مقطع دبستان تا دانشگاه و محیط های کاری و آموزشی این آموزش ها را دیدند.

زنگانه بیان داشت: ما بنا داریم طی برنامه پنجم توسعه در صورت تامین منابع 20 میلیون نفر را نیز در کشور آموزش دهیم.

آموزش های قبل از ازدواج باید افزایش یابد

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی کشور با اشاره استراتژی دیگر این سازمان در کاهش آسیب طلاق تصریح کرد: تقویت آموزش ها و مشاوره های پیش از ازدواج از جمله مهمترین برنامه های این سازمان است.



زنگانه گفت: همچنین بسته های آموزشی پیش از ازدواج را تهیه کردیم و با توجه به نوپا بودن این برنامه تاکنون 150 هزار نفر در قالب این برنامه به عنوان گروه های هدف در محیط های مدنظر چون دانشگاه و سال آخر دبیرستان آموزش دادیم.



وی در ادامه آموزش زندگی خانواده ها را برای تمام خانواده هایی که از کانون گرم خانوادگی برخوردار هستند ضروری دانست و گفت: گسترش برنامه های مشاوره های را نیز مد نظر داریم.



زنگانه با بیان اینکه خط 128 را رایگان در اختیار مردم قرار دادیم تصریح کرد: سالانه نیم ملیون نفر با این خط تماس می گیرند و عمده کسانی هم که تماس می گیرند از نقاط محروم جامعه هستند.

وی افزود: از مخابرات درخواست داریم اجازه ندهند این دستاوردی که حاصل شده است مخدوش شود چون توان پرداخت هزینه های مشاوره برای همه مقدور نیست و بستر برخی خانواده ها اجازه مراجعه حضوری را به برخی خانواده ها نمی دهد.

31 مرکز برای ساماندهی کودکان خیابانی در کشور وجود دارد

معاونت پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی گفت: برای ساماندهی کودکان کار در کشور 31 مرکز دایر است که سال گذشته شش هزار کودک کار را در این مراکز ساماندهی کردیم.

وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار نفر از این کودکان دارای پدر و مادر هستند عنوان کرد: این امر نشان دهنده این است که پدیده کودکان کار در کشور پدیده ای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و باید به جای تمرکز بر کودک خیابانی، مداخلات خود را بر خانواده ها متمرکز کنیم.

زنگانه بیان داشت: چهار هزار نفر از این کودکان پس از برنامه ساماندهی به خانواده هایشان بر می گردند.

30 درصد کودکان خیابانی اتباع بیگانه هستند

وی با اشاره به کودکان خیابانی گفت: این کودکان در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و نزدیک به 30 درصد آنها نیز اتباع بیگانه هستند.



این مسئول با بیان اینکه در 130نفر از این کودکان پدیده اعتیاد مشاهده شده است افزود: نرخ بیسوادی و ترک تحصیل در این کودکان بالا است و سوء استفاده از آنان به اشکال مختلف صورت می گیرد و نزدیک به 200 نفر ازاین کودکان در فرآیند فروش مواد نیز استفاده می شوند.



وی تصریح کرد: باید دستورالعمل ساماندهی را با جامعیت کامل و رویکرد مبتنی بر خانواده و نقش دستگاه ها بازنگری کنیم.