رئال مادرید و بایرن مونیخ پیروز شدند/ اینتر در خانه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه شب در روز دوم از هفته نخست رقابت‌های فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا هشت دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها اینتر ایتالیا در خانه خود مقابل ترابوزان اسپور ترکیه تن به شکست داد، منچستریونایتد در خانه بنفیکا متوقف شد و بایرن مونیخ 2 بر صفر ویارئال را از پیش رو برداشت.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه "ال مادریگال" به مصاف ویارئال رفت و موفق شد میزبان خود را با 2 گل از پیش رو بردارد. برای بایرن مونیخ در این بازی خارج از خانه تونی کروس (7) و رافینیا (76) گل زدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دیگر دیدار گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا جدال تیم‌های منچسترسیتی انگلستان و ناپولی ایتالیا در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

رئال مادرید دیگر تیم پیروز دیدارهای چهارشنبه شب بود که موفق شد در خانه دیناموزاگرب کرواسی برتری یک بر صفر را از آن خود کند. برای رئال در این بازی آنخل دی ماریا در دقیقه 53 گلزنی کرد. رئال مادرید در حالی مقابل دیناموزاگرب به پیروزی رسید که از دقیقه 73 به دنبال اخراج مارسلو با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

در شبی که تیم‌های مدعی بایرن مونیخ و رئال مادرید به پیروزی رسیدند، منچستریونایتد در زمین بنفیکا با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. در این بازی ابتدا تیم بنفیکا با گل دقیقه 24 اسکار کاردوسو از نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان پیش افتاد و با گل دقیقه 42 رایان گیگز بازی مساوی شد.

نمایی از دیدار بنفیکا - منچستریونایتد

- نتایج کامل دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه A

* منچسترسیتی انگلستان یک - ناپولی ایتالیا یک

گل‌ها: الکساندر کولاروف (75) برای من سیتی و ادینسون کاوانی (69) برای ناپولی

* ویارئال اسپانیا صفر - بایرن مونیخ آلمان 2

گل‌ها: تونی کروس (7) و رافینیا (76)

گروه B

* اینتر ایتالیا صفر - ترابوازن اسپور ترکیه یک

گل: اوندرج چلوستکا (76)

* لیل فرانسه 2 - زسکامسکو روسیه 2

گل‌ها: موسی سو (45) و بنوا پدرتی (57) برای لیل و سیدو دومبیا (72 و 90) برای زسکامسکو

گروه C

* بازل سوئیس 2 - اوتلول گالاتی رومانی یک

گل‌ها: فابین فری (39) و الکساندر فری (84 - پنالتی) برای بازل و ماریوس پنا (58) برای اوتلول گالاتی

* بنفیکا پرتغال یک - منچستریونایتد انگلیس یک

گل‌ها: اسکار کاردوسو (24) برای بنفیکا و رایان گیگز (42) برای منچستریونایتد

گروه D

* آژاکس هلند صفر - المپیک لیون فرانسه صفر

* دیناموزاگرب کرواسی صفر - رئال مادرید اسپانیا یک

گل: آنخل دی ماریا (53)